Erfolgreiche Saison der Häuslinger Pielensmieters

Häuslingen - Nachdem das Dart-Team A der Häuslinger Pielensmieters die Bezirksoberliga in der vergangenen Saison aus eigener Kraft als Drittletzter hatte halten können, lautete das Motto für diese Saison, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Unter den acht Teams in der Bezirksoberliga belegen die Häuslinger den zweiten Platz, wobei der bislang Drittplatzierte noch ein Nachholspiel hat und den TSV verdrängen könnte. Die Pielensmieters weisen schon jetzt auf ihr offenes Steeldart-Turnier hin, das am Sonnabend, 5. Januar, stattfindet. Es beginnt um 12 Uhr, das Startgeld beträgt zehn Euro. Anmeldungen können gerichtet werden per E-Mail an R.L.Kruemel@t-online.de oder telefonisch unter 0173/2359828. Unser Foto zeigt die Pielensmieters, die von Sponsor Manfred Kunze Konstruktionsbüro aus Eystrup mit neuen Trikots ausgestattet wurden. Überreicht wurden sie von Mirko Kunze (r.).