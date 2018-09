Entdecker kommen in Scharen

RETHEM - „Damit hatte ich eigentlich gar nicht gerechnet, dass mehr als drei Busse voller Gäste aus der Landeshauptstadt zum Entdeckertag nach Rethem fahren wollten“, zeigte sich der Alt-Bürgermeister Karl-Dieter Oestmann überrascht. Er empfing und betreute die Besucher, die mit der Bahn nach Eystrup gefahren waren und von dort mit Bussen abgeholt wurden.

In Gesprächen erfuhr Oestmann, dass die Hannoveraner schon ganz schön neugierig und voller Erwartung gewesen seien, was ihnen Re-them zu bieten habe. „Zwei ältere Damen lobten, dass sie nach ihrer Bahnfahrt gleich betreut wurden und später im Londy-Park auch begrüßt worden sind“, so Oestmann.

Aber nicht nur die etwa 200 Hannoveraner, die mit dem Zug oder mit dem Auto nach Rethem gekommen waren, erkundeten den Londy-Park und den Burghof, wo neben dem Entdeckertag auch das CDU-Sommerfest stattfand. Auch Besucher aus der Region, beispielsweise aus Ahlden, Verden oder Walsrode, verlebten einige schöne Stunden. „Wir wollen einfach das gute Wetter und das schöne Programm hier genießen“, hieß es. Und das Orga-Team der Samtgemeinde mit Petra Schulze an der Spitze hatte alles perfekt organisiert.

Im Londy-Park präsentierte das Schulmuseum Bothmer einiges an Dingen aus der Schulzeit der Großeltern. Die historischen Gebäude rund um die Bockwindmühle konnten in Augenschein genommen werden, die Mühle selbst blieb geschlossen. Unter den Mühlenflügeln lud eine Malgruppe dazu ein, sich künstlerisch zu betätigen. Auch die Johanniter-Unfallhilfe war vertreten, die sich in einer Schminkecke mit den Kindern beschäftigte.

Einer der Höhepunkte war die Taufe eines Einsatzbootes der DLRG zur Wasserrettung mit Standort in Rethem (darüber berichten wir in einer der nächsten Ausgaben). Musikalisch zelebrierte die Gruppe „bien aller“ aus Verden im Park die hohe Kunst der französischen Jagdmusik.

Beim Sommer-Familienfest der CDU am Burghof zeigten „Allerlei vergnögte Tänzer“ ihr Können. Außerdem unterhielten die VHS-Bigband und die „Sound Twisters“ sowie der Spielmannszug aus Rethem die Gäste. Begeistert honorierten die Besucher auch den Auftritt der Hiphop-Tanzgruppen mit viel Applaus.

Keine Wünsche offen ließ schließlich das kulinarische Angebot mit regionalen Leckereien, aber auch orientalische Spezialitäten. Denn die türkischen Mitbürger aus Rethem sind seit etlichen Jahren mit ihren Delikatessen bei vielen Feiern dabei. „Wir konnten den Besuchern neben diesen kulinarischen Erlebnissen mit anderen Aktionen zeigen, dass es auch in der erweiterten Region rund um den Großraum Hannover lohnende Ziele für einen Kurzurlaub vor der Tür gibt“, stellte Samtgemeindebürgermeister Cort-Brün Voige abschließend fest. Er freut sich schon auf den Entdeckertag in drei Jahren. - rörörö