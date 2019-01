Einsätze unter Böller-Bewurf

Den größten Einsatz zum Jahreswechsel hatten die Wehren in Brochdorf zu bewältigen. Hier war ein Nebengebäude in Brand geraten. Foto: Feuerwehr

Heidekreis – Der letzte Tag des Jahres versetzt die Feuerwehren regelmäßig in erhöhte Alarmbereitschaft. Auch jetzt mussten die Freiwilligen Feuerwehren im Heidekreis zu diversen Einsätzen ausrücken, wie Thomas Klamet, der stellvertretende Pressesprecher der Kreisfeuerwehr im Abschnitt Süd, berichtete.

Am Morgen des Silvestertages, gegen 10.30 Uhr, mussten die Einsatzkräfte aus Schneverdingen tätig werden, da in der Memelstraße ein Fahrzeug seine Betriebsstoffe verloren hatte.

Gegen 18.55 Uhr wurde dann die Freiwillige Feuerwehr Schwarmstedt alarmiert, da im Bereich der Königsberger Straße ein Haufen mit Unrat brannte. Das Feuer wurde von den Einsatzkräften schnell abgelöscht. Zum letzten Einsatz des Jahres wurde die Feuerwehr Breloh um 23.19 Uhr alarmiert. „Der Einsatz war aber nicht mehr erforderlich“, so Thomas Klamet, da die Polizei den brennenden Baum bereits gelöscht hatte.

Bis zum ersten Einsatz im neuen Jahr dauerte es 16 Minuten. Die Feuerwehren Walsrode und Honerdingen wurden nach Walsrode in den Dürerring gerufen. Dort sollte ein Balkon brennen. Das Feuer war aber beim Eintreffen der Wehren bereits erloschen. Ganz vergeblich sollte das Ausrücken aber nicht bleiben. Denn auf dem Rückweg zu ihrem Domizil löschten die Ehrenamtlichen noch an zwei Stellen im Stadtgebiet brennende Feuerwerksreste ab.

Auch in Schwarmstedt musste die Feuerwehr drei weitere Kleinbrände löschen. Im Bereich Vor dem Buchholze/Königsberger Straße wurde ein Stromverteilerkasten durch Feuerwerk so in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Techniker des Energieversorgers ihn noch in der Nacht reparieren musste.

Besonders ärgerlich: Sowohl bei den Einsätzen in Walsrode als auch in Schwarmstedt seien die Einsatzkräfte mit Böllern und anderem Feuerwerk beworfen worden, berichtet der Pressesprecher. „Verletzt wurde durch diese Aktionen glücklicherweise niemand, nichtsdestotrotz verurteilen die Führungskräfte dieses Verhalten aufs Schärfste“, so Klamet. Zudem sei die Polizei eingeschaltet worden.

Im Laufe der Nacht mussten auch die Wehren aus Soltau, Munster, Trauen und Wietzendorf ausrücken, um kleinere Feuer wie brennende Mülltonnen oder auch die verkohlten Überreste von Feuerwerksbatterien abzulöschen.

Zum größten Einsatz kam es gegen 2.30 Uhr in Brochdorf bei Neuenkirchen. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte ein Nebengebäude Feuer gefangen und der Brand auf eine angebaute Garage und ein weiteres Nebengebäude übergegriffen. Auch die 80 Einsatzkräfte aus sieben Ortswehren konnten einen großen Sachschaden nicht verhindern. Menschen oder Tiere wurden aber nicht verletzt.

In Rethem kam es gestern gegen 11.35 Uhr zu einem Einsatz für die Feuerwehr. Im Ortsteil Stöcken hatte sich anhaftender Ruß in einem Schornstein entzündet. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Kaminzug mithilfe der Wärmebildkamera. Das Feuer erlosch von alleine.