Eine neue Bass Drum für den Rethemer Spielmannszug

Von: Harald Röttjer

Die Freude bei den Mitgliedern des Spielmannszugs Rethem über die neue Bass Drum ist groß. © Harald Röttjer

Die Rethemer erhalten durch den Coronabedingten Personalmangel bei vielen Musikzügen, viele Auftrittsanfragen. Um ihrem eigenen Mangel entgegenzuwirkten lädt der Spielmannszug zur Schnupperprobe für alle am 21. April ein.

Rethem – 23 Jahre lang hat die Bass Drum (im Volksmund auch „Pauke“ genannt) des Spielmannszuges Rethem gute Dienste getan. Ist sie doch das Instrument, das im Schützenumzug oft lautstark den Marschtakt angibt. Nun soll in Rethem das rund zehn Kilogramm schwere Instrument durch eine moderne Version ersetzt werden, die mit nur 4,5 Kilogramm dem Spieler seine Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert.

Durch das Online-Spendenprojekt „WirWunder“ der Kreissparkasse in Zusammenarbeit mit der „Betterplace-Organisation“ konnten für die Rethemer Spielleute zugunsten der neuen Trommel Ende 2022 Spenden in Höhe von 1 348 Euro gesammelt werden. Voller Vorfreude wurde das Instrument Anfang des Jahres bestellt, und nun, nach rund vier Monaten Lieferverzug, ist es endlich da und soll beim Bundesschützentag in Walsrode, am 29. April, zum ersten Mal zum Einsatz kommen.

Da die erzielte Spendensumme höher war als für den Trommelkauf benötigt, sind für den Spielmannszug sogar noch zwei neue Tenorflöten drin. Über die große Spendenbereitschaft sind die Musiker aus der Allerstadt überaus dankbar, da die Anschaffung der neuen Instrumente ohne die zusätzliche Finanzspritze so schnell nicht möglich gewesen wäre.

Auftrittsanfragen weit jenseits der Kreisgrenze

Nach der langen Corona-Zeit haben viele Musikzüge mangels Personal Schwierigkeiten, die Spielfähigkeit aufrecht zu erhalten. Beim Spielmannszug Rethem wird dies deutlich, da die Musiker nun vermehrt Auftrittsanfragen aus Gemeinden erhalten, die weit jenseits der Kreisgrenze liegen. In vielen Musikgruppen haben aus den unterschiedlichsten Gründen Mitglieder aufgehört, und auch die Ausbildung neuer Musiker ist durch die Corona-Einschränkungen auf der Strecke geblieben. Es fehlen in den Spielmanns- und Musikzügen nun mindestens zwei ganze Ausbildungsjahrgänge.

Der Rethemer Spielmannszug hat sich in personeller Hinsicht zwar noch ganz gut durch die zurückliegende Zeit hindurchmanövrieren können, aber so ganz spurlos ging die Corona-Krise auch hier nicht vorbei.

Um dem entgegenzuwirken, und weiter für eine gesicherte Zukunft der Musikgruppe zu sorgen, findet am Freitag, 21. April, von 16.30 bis 18 Uhr, in den oberen Gruppenräumen der großen Turnhalle in Rethem, Parkstraße 11, eine Schnupperprobe für alle Interessierten ab acht Jahren statt. Es wird ab Anfang Mai wieder neue Ausbildungsgruppen für Flöte, Glockenspiel und Trommel/Percussion geben. Auch freuen sich die Spielleute natürlich über erfahrene Musiker, die direkt mitspielen möchten. rö

Eine Anmeldung

bis zum 20. April wäre bei der Spielmannszugleiterin Sabrina Hennig unter Telefon 04202/7600202 wünschenswert. Kurzentschlossene sind aber ebenfalls herzlich willkommen.