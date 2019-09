Eine Erfolgsgeschichte

Rethem – Vor 100 Jahren war das Leben wohl um einiges beschwerlicher als heute. Viele technische Geräte, die den Menschen im 21. Jahrhundert das Leben vereinfachen, gab es noch nicht. Oder sie steckten noch in den Kinderschuhen beziehungsweise waren für Großteile der Bevölkerung nicht erschwinglich. Auch vom Fernsehen war noch keine Rede. Dennoch wurde 1919 in Rethem der Grundstein für die Erfolgsgeschichte der Firma Elektro-Feldmann gelegt. Jetzt soll der 100. Geburtstag des Familienunternehmens gefeiert werden.

Bereits 1909 wurde in Rethem ein Elektrizitätswerk gebaut, das von Georg Feldmann, einem technisch interessierten Landwirt, gewartet wurde. Sehr zur Freude der Bewohner der Allerstadt, die zum Beispiel nachts nicht komplett im Dunkeln nach Hause gehen mussten. Ein paar Straßenlaternen sorgten seinerzeit für etwas Licht.

Feldmann absolvierte schließlich eine Ausbildung zum Elektroniker und gründete am 1. Juli 1919 unter seinem Namen eine entsprechende Firma. Die Landwirtschaft blieb ebenfalls in der Familie.

„Diese berufliche Doppelbelastung war seinerzeit allerorts an der Tagesordnung. Viele Menschen waren damals auf einen Nebenerwerb angewiesen“, sagt Gert Feldmann, der das Unternehmen heute gemeinsam mit seinem Bruder Rolf leitet. Auch als der Vater der beiden, Georg „Schorse“ Feldmann Junior, den Betrieb übernahm, blieb die Familie der Landwirtschaft treu. Was aber nun Neben- und Haupterwerb war, blieb fraglich. „Mein Vater sagte immer, dass er das Elektronikgeschäft nebenbei betreiben würde“, so Gert Feldmann.

Gemeinsam mit seinem Bruder Rolf schaute er seinem Vater oft bei der Arbeit zu. So wurde früh das Interesse für eine Branche geweckt, in der es für die Protagonisten im Laufe der Zeit nicht immer einfacher wurde. „Damals konnte man Schäden an elektrischen Geräten an abgerissenen Kontakten oder verschmorten Schaltern erkennen“, berichtet Gert Feldmann. Heute seien die Fehler oft verdeckt und hätten nicht selten einen Totalschaden zur Folge.

Der 58-jährige Gert, der als Radio- und Fernsehtechniker sowie als Elektriker gleich zwei Meistertitel führt, und Rolf Feldmann, 53 Jahre alt, Elektro- und Kälteanlagenbaumeister, leiten seit 25 Jahren den Familienbetrieb, der mittlerweile als GmbH geführt wird.

Die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern, denn Dennis, Sohn von Gert Feldmann, hat seinen Meistertitel im Bereich Informationstechnik in der Tasche und ist im elterlichen Unternehmen aktiv – mit 20 Mitarbeitern, die größtenteils in Vollzeit beschäftigt sind. Hinzu kommen fünf Auszubildende. Es waren schon mal mehr Angestellte, aber auch in Rethem herrsche Fachkräftemangel, berichtet Gert Feldmann.

In 100 Jahren gab es ein stetes Auf und Ab. Das gilt nicht nur für die Anzahl der Beschäftigten. In den 60er-Jahren sorgte das Antennenfernsehen für einen Aufschwung. Dank des Privatfernsehens mussten in den 80er-Jahren jede Menge Zusatzantennen montiert werden, und in den 90ern begann der Ansturm auf die Satellitenschüsseln.

In den ersten zehn Jahren des neuen Jahrtausends bescherte die Installation von Photovoltaikanlagen volle Auftragsbücher. Elektro-Feldmann war bei allem ganz vorne dabei – das Erfolgsrezept des Unternehmens. „Wir haben uns immer weiterentwickelt und sind mit der Zeit gegangen“, unterstreicht Gert Feldmann.

Kein Wunder also, dass der Familienbetrieb im Bereich Nienburg, Verden und Walsrode einen hervorragenden Ruf genießt. Derzeit ist das Unternehmen innerhalb dieses Dreiecks mit der Installation von Elektrotechnik für die Landwirtschaft sowie dem Breitbandausbau für Hausanschlüsse sehr gut ausgelastet.

In den Anfangsjahren war die Firma in einem Wohnhaus an der Mühlenstraße 130 untergebracht. Heute trägt das Gebäude die Hausnummer 11. Um 1960 wurde ein Gebäude an der Langen Straße gepachtet. 1962 zog Elektro-Feldmann in einen Neubau an der Langen Straße 30a, wo sich bis heute das Ladengeschäft befindet. Weitere Anbauten folgten. Mitte der 90er-Jahre wurde das Gebäude an der Langen Straße 38 als Büro- und Lagerhaus erworben und 2003 umgebaut. Büros, Sozialräume und ein großes Materiallager entstanden. Im Dachgeschoss befindet sich die IT-Abteilung.

Ob im Außendienst oder im Laden – Service und Nähe zum Kunden waren und sind der Familie Feldmann sehr wichtig. Daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern.

Das Jubiläum der Firma Elektro-Feldmann soll am Samstag, 7. September, von 11 bis 17 Uhr, auf dem Betriebshof an der Langen Straße mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden. Auf die Besucher warten Mitmach-Aktionen rund um Strom und Elektronik, wobei Jung und Alt gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Elektrotechnik von gestern und heute wird ebenfalls präsentiert. Ein Höhepunkt des Tages wird die Präsentation eines modernen Miele-Dampfbügelsystems sein, mit dem sich selbst Leinen pflegeleicht bügeln lässt. Für das leibliche Wohl der Gäste wird bestens gesorgt sein. mf