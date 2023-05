Eine Drei-Punkte-Wendung für die Rethemer Wiedenburgstraße

Von: Florian Adolph

Der aktuelle Entwurf für die Mühlenstraße. Dieser kann sich im Verlauf der weiteren Planung noch ändern. © Ulbrich Ingenieurplanungen, Stadt Rethem

Eine „Beschlossene Sache“. Der Stadtrat nahm alle Empfehlungen des Sanierungsausschusses, zur Neugestaltung der Straßen Rethems, an. Begonnen wird mit der Mühlenstraße. Infolgedessen soll auch die Alpe-Brücke erneuert werden.

Rethem – Die Neugestaltung der Mühlenstraße gewinnt weiter an Konturen. Nachdem der Sanierungsausschuss bereits die Weichen gestellt hatte (wir berichteten), beschäftigte sich nun der Stadtrat mit dem Thema des Straßensanierungsprojektes „Rethem-Zentrum“.

Soweit nötig, wird im Rahmen der Mühlenstraßen-Sanierung auch die Alpe-Brücke erneuert. Diese und andere Vorschläge zur Planung des umfangreichen Projektes seien jetzt „beschlossene Sache“, so Stadtdirektor Björn Symank. Der Rat der Stadt Rethem nahm bei seiner jüngsten Zusammenkunft alle Empfehlungen an, die der Sanierungsausschuss in seiner Sitzung im April (wir berichteten) abgegeben hatte.

Ein Radweg auf der rechten Seite

So war ursprünglich geplant, bei Hinterstraße, Kirchstraße und Wiedenburgstraße einen Radweg in der Mitte der Fahrbahn einzurichten. Einem Antrag von Ute Feldmann folgend, empfahl der Sanierungsausschuss aber, den Radweg dann doch auf die rechte Seite zu verlegen.

Es ist außerdem vorgesehen, in der nördlichen Wiedenburgstraße genug Platz zu schaffen, um eine Drei-Punkte-Wendung zu ermöglichen. In Hinterstraße, Kirchstraße und Wiedenburgstraße sollen zudem Einbahnstraßen eingerichtet werden, um den Begegnungsverkehr zu reduzieren. Außerdem ist ein verkehrsberuhigter Bereich (Spielstraße) in der gesamten Kirchstraße, der Wiedenburgstraße ab dem Kreuzungsbereich Kirchstraße sowie in der Hinterstraße geplant.

Bereits stehende Bäume werden lediglich im Rahmen des Denkmalschutzes in der Planung berücksichtigt. Es soll keine spezielle Erfassung geben, um zu prüfen, welche von ihnen erhaltungwürdig sind. Gefällte Bäume sollen nachgepflanzt werden.

Der Sanierungsausschuss hat der Überarbeitung des Entwurfs von Ulbrich Ingenieurplanungen (uip) für die Obere Mühlenstraße zugestimmt. Es gab laut Symank in der Ratssitzung noch einige Erläuterungen zu einem möglichen Parkplatzmangel. Die Stadt sei aufgefordert worden, die Zahl der Stellplätze weiter zu erhöhen.

Abgelehnte Vorschläge

Viele der Empfehlungen basieren auf Hinweisen von Rethemer Bürgern. Einige der Einwohnervorschläge haben sowohl der Sanierungsausschuss als auch der Rat allerdings abgelehnt. Zum Beispiel den, die Fahrbahn in der Mühlenstraße zu sanieren, die Fahrbahnbreite in der unteren Mühlenstraße beizubehalten, den Fußweg zwischen Junkernstraße und Wiedenburgstraße zu entfernen und die Einmündung der Mühlenstraße in die Lange Straße zu sperren. Auch die Bedenken eines Einwohners zum Bau einer Schutzhütte an der Mühlenstraße teilten die Rethemer Politiker nicht. Die Schutzhütte soll gebaut werden.

So geht es weiter

Auf Basis der Empfehlungen finalisiert das Büro uip nun die Entwürfe für die Neugestaltung der Straßen im Sanierungsgebiet. „Direkt im Anschluss folgt die Ausschreibung der Ausführungsplanung“, so Symank.

In der Sitzung sei nicht mehr groß diskutiert worden, berichtet der Stadtdirektor. Es sei allerdings noch auf eine offizielle Anfrage von Ute Feldmann von der Alle(r) Stadtgemeinde Liste Rethem (ASGL) eingegangen worden. Sie hatte um Auskunft über den kommunalrechtlichen Status des Sanierungsausschusses gebeten. Symanks Stellungnahme in der Ratssitzung war, dass aus Sicht der Verwaltung, der Sanierungsausschuss rechtskonform zustande gekommen sei. Dieser Auffassung schlossen sich CDU und SPD an.

Informationen

zu den Empfehlungen des Sanierungsausschusses sind in größerem Detail im Ratsinformationssystem der Samtgemeinde Rethem eingestellt.