Trauer um Hans Heinrich Wussow: Ein Leben für die Schützenjugend

Von: Harald Röttjer

Hans Heinrich Wussow. © Röttjer

Hans Heinrich Wussow aus Rethem ist am 16. März gestorben. Jahrzehntelang hat er sich in der Jugendarbeit der Schützen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene engagiert. Wussow hat zahlreiche Ehrungen erhalten.

Rethem – Eine traurige Nachricht hat nicht nur die Schützen aus dem Kreisschützenverband (KSV) Fallingbostel überrascht: Am 16. März starb der 73-jährige Ehrenvorsitzende des KSV, Hans Heinrich „Heini“ Wussow, plötzlich und unerwartet nach kurzer, schwerer Krankheit. Über Jahrzehnte prägte er mit seinem Engagement das Schützenleben nicht nur in der Region des Altkreises Fallingbostel. Sein großes Interesse galt der Jugendarbeit, die von ihm als „schönster Nebenjob der Welt“ bezeichnet wurde. „Heini hat für die Jugend gelebt und hatte für diese immer ein offenes Ohr“, schreibt der KSV in seinem Nachruf.

Als 15-Jähriger trat Wussow 1965 in den Schützenverein seines Heimatortes Hollige ein, und schon wenige Jahre später begann sein ehrenamtliches Engagement: Er wurde 1972 in Hollige zum Jugendleiter gewählt. Zur selben Zeit übernahm er als Gruppenleiter im erstmals ausgerichteten Schützenjugendzeltlager in Bad Fallingbostel die Verantwortung für Jugendliche.

Zuerst als Gruppenleiter, ab 1980 als stellvertretender Lagerleiter und ab 1990 als Lagerleiter setzte Wussow Akzente. Das zunächst noch vom Kreisschützenverband und später vom NSSV betriebene Lager hat sich bis heute behauptet und bot in Spitzenzeiten bis zu 500 Kindern eine Freizeit mit klaren Regeln, die den Kindern aber auch eine größtmögliche Entfaltung ermöglichten. Dafür opferte Wussow, der mit der Familie anreiste, einen Großteil seines Jahresurlaubs. Noch im vergangenem Jahr leitete er gemeinsam mit seinem Sohn Jonas, der inzwischen die Leitung des Camps übernommen hat, das 50. Zeltlager.

Aber auch mit seiner ehrenamtlichen Arbeit im Kreisverband sowie auf Landes- und Bundesebene hinterließ Wussow Spuren: Im KSV war er von 1976 bis 1980 als stellvertretender und von 1980 bis 1996 als Kreisjugendleiter tätig. Von 1996 bis 2002 war er stellvertretender Vorsitzender des KSV und von 2002 bis 2020 Vorsitzender. 1986 übernahm er im NSSV das Amt des stellvertretenden Landesjugendleiters, war von 1990 bis 2004 Landesjugendleiter und als Mitglied im DSB-Bundesjugendausschuss tätig. 2004 übernahm er das Amt als Vizepräsident.

Für seine großen Verdienste um das Schützenwesen hat der Rethemer Hans Heinrich Wussow zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Der Deutsche Schützenbund verlieh ihm im Jahr 2009 das Ehrenkreuz Sonderstufe und 2021 das Protektorat-Abzeichen in Gold. 2021 wurde Wussow Ehrenmitglied des Niedersächsischen Sportschützenverbandes. Seit 2015 ist er zudem Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Die Krönung seines Engagements sollte in diesem Jahr sein. Der KSV: „Er war eine der treibenden Kräfte, die sich dafür eingesetzt haben, dass der deutsche Schützentag in diesem Jahr im Heidekreis ausgerichtet wird. Leider wird er ihn selbst nicht mehr erleben.“ Wussow saß mit im Festkomitee.

„Traurig und tief betroffen nehmen wir Abschied von unserem Ehrenvorsitzenden, Schützenkameraden und Freund“, so der KSV.