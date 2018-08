„Ein Ladenhüter wird es nicht“

Rethem - Eines stellt Dieter Moll gleich klar: Das Buch, an dem er zurzeit gemeinsam mit Anne Trebilcock, Werner Bergmann und Fred Raczkowski arbeitet, soll nicht allein die Geschichte des ehemaligen Rethemer Toschi-Werkes behandeln. Mindestens genauso wichtig ist ihm das, was nach dem Ende des Unternehmens vor knapp 30 Jahren passierte, und vor allem, welch positive Entwicklung die einstige Industriebrache in den vergangenen Jahren genommen hat und noch nimmt. Und so trägt die Chronik denn auch den Arbeitstitel „Von Toschi zur Egra“.

Gleichwohl nimmt das Entstehen und Vergehen der ehemaligen Asbestzement-Fabrik, die knapp 40 Jahre lang der größte Arbeitgeber in der kleinen Allerstadt war, breiten Raum ein. Dieser Teil der Chronik ist geprägt von den Erzählungen diverser Zeitzeugen.

Werner Bergmann, einst selber Mitarbeiter des Toschi-Werkes, hatte Kontakte zu ehemaligen Kollegen hergestellt. „Jeder, mit dem wir gesprochen haben, hat uns dann wieder jemand anderes genannt“, berichtet Anne Trebilcock, die gemeinsam mit Fred Raczkowski insgesamt 14 Zeitzeugen befragt hat. Nun werden in der Chronik neben einer Reihe von Mitarbeitern, die fast alle von Anfang bis Ende mit dabei waren, ein Arzt, ein Pastor im Ruhestand, drei Betriebsratsvorsitzende und sogar der letzte geschäftsführende Toschi-Gesellschafter zu Wort kommen.

So stark sich die Gesprächspartner voneinander unterscheiden, so sehr eint sie doch ein Thema: die tödliche Gefahr durch die Asbestfasern. Daneben, ergänzt Fred Raczkowski, seien aber auch die wirtschaftliche Situation und das Verhältnis zu den ausländischen Kollegen behandelt worden. Schon früh, so hat Raczkowski in Erfahrung gebracht, waren rund 100 ausländische Mitarbeiter bei Toschi beschäftigt. Grund genug, das Thema in der Chronik ausführlicher zu behandeln.

1958 begannen die Planungen für den Bau des Toschi-Werkes an der Hainholzstraße. Das Unternehmen selber wurde schon 1887 in Bremen-Hemelingen gegründet. In Rethem siedelte sich der Betrieb an, weil in der Hansestadt keine Erweiterung möglich war. Die Allerstadt war Inhaber Heinrich Klauss wohl bekannt, besaß er doch in ihrer Nähe ein Jagdhaus.

In Spitzenzeiten waren rund 400 Frauen und Männer in dem Rethemer Werk beschäftigt. Massenentlassungen gab es schon 1975, als während der Wirtschaftskrise die Ölpreise explodierten. Das betraf vor allem die Bauindustrie, eine Hauptabnehmerin der Toschi-Produkte.

Ende 1989 kam dann das Aus für Toschi. Als Retter für die Arbeitsplätze wähnten die Rethemer die Firma Hachmeister, die ab 1990 in den ehemaligen Toschi-Hallen Mobilbauten produzierte. Doch auf den anfänglichen Boom folgte 1997 der Konkurs. 150 Mitarbeiter verloren ihren Job.

Es folgte die Ansiedlung dessen, was Dieter Moll „dubiose Firmen“ nennt, die Unmengen von Müll hinterließen. Letztlich kam es zu einer Zwangsversteigerung des 76 000 Quadratmeter großen Areals.

Als „Revitalisierung von Gewerbeflächen“ bezeichnet Moll in der werdenden Chronik, was 2013 begann. Er stapelt tief. Sogar im Bundeswirtschaftsministerium ist bekannt, dass diese Initiative von Rethemer Bürgern und Unternehmern ein landesweites Leuchtturmprojekt darstellt.

Zusammengeschlossen zur Energie und Gewerbepark Rethem/Aller GmbH & Co. KG, kurz Egra, erwarben die Gesellschafter einen Teil der ehemaligen Gewerbefläche mit diversen Gebäuden. Ihr vorrangiges Ziel: die Schaffung von Arbeitsplätzen. Inzwischen, so Dieter Moll gestern im Pressegespräch, seien in den verschiedenen Betrieben, die jetzt auf der ehemaligen Brache angesiedelt seien, etwa 70 Menschen in Vollzeit beschäftigt.

Wie dies gelingen konnte, beschreibt Moll ausführlich in der Chronik: angefangen bei der Gründung der Egra, über den Zustand der Immobilie beim Erwerb und die Altlastenentsorgung, das Einwerben von Fördermitteln sowie die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen bis hin zu Vermarktung und Vermietung.

Auch ein Ausblick fehlt nicht. Am 15. August, verrät Moll, rollen die Bagger an, um drei Hallen abzureißen, die parallel zur Hainholzstraße stehen. Hier will die Egra Flächen für die weitere Ansiedlung von Unternehmen schaffen. Von Bund und Land fließen dafür Fördermittel in Höhe von 2,8 Millionen Euro.

Mit Fertigstellung der Chronik, die noch vor Weihnachten erhältlich sein soll, wird die Geschichte der Egra also noch nicht zuende erzählt sein. Aber „es wird Interesse wecken in anderen Kommunen, die ebenfalls brachliegende Gewerbeflächen haben“, ist sich Anne Trebilcock sicher. Dieter Moll stimmt ihr zu: „Ein Ladenhüter wird es nicht.“ J kp