Ein Blick ins Innere des traditionsreichen Stöckener Beta Hofes

Von: Reike Raczkowski

Ein echter Hingucker in den schmucken neuen Gästezimmern sind die liebevoll aufgearbeiteten Scheunentüren. Am 1. Mai können Gäste beim Tag der offenen Tür einen Blick in das Gästehaus werfen, das sich derzeit im Umbau befindet. Stefan Willuda und Anke Schaffrek aus dem Projektteam hoffen auf viele Interessierte und gute Gespräche. © Reike Raczkowski

Der Umbau des Gästehauses befindet sich auf der Zielgeraden. Ob Seminarteilnehmer, Hochzeitsgesellschaften oder Touristen, sie alle werden sich einmieten können. Ein Tag der offenen Tür findet am 1. Mai statt.

Stöcken – Wuusch, wuuusch, wuuuusch. Ein leises Schnurren, als die rustikale, alte Scheunentür in ihrer schwarz lackierten Laufschiene hin und her geschoben wird. Stefan Willuda strahlt. „Der Tischler unseres Vertrauens, Tino Kremer, kommt hier aus Stöcken, er hat hervorragende Arbeit geleistet“, lobt der Besitzer des Beta Hofes, als er die schmucken neuen Gästezimmer zeigt. Denn auf dem ehemaligen Stöckener Hof hat sich in den vergangenen Monaten viel getan, auch wenn man von außen davon noch nicht ganz so viel sehen kann.

Stefan Willuda hat gemeinsam mit seiner Partnerin Kristina Klessmann im Januar 2022 den traditionsreichen Landgasthof gekauft und die beiden haben von Anfang an große Visionen für das Gebäudeensemble gehabt. Co-Working-Space, Seminar-Hotel, Teambuilding-Angebote waren Ideen, die die beiden kreativen Unternehmensberater aus Berlin umsetzen wollten. Mittlerweile wohnt auch noch Anke Schaffrek als „Mitgestalterin“ auf dem Hof. „Sie bringt sich hier voll ein und macht den Hof zu ihrem Zuhause.“

Die Dorfbewohner verfolgen die Entwicklung des Hofes mit Interesse, berichten Willuda und Schaffrek. „Wenn wir sehen, dass Menschen an der Straße stehen und gucken, dann sprechen wir sie gerne an und stellen uns vor“, so Willuda.

Für alle Passanten sichtbar wurden im Außenbereich tote Bäume und Schutt entfernt. „An den Gebäuden haben wir Bestandssicherung machen müssen, alte Regenrinnen geflickt und Löcher in der Fassade gestopft, damit das hier nicht noch weiter verfällt.“

„Es hat sich einiges getan“

Willuda zeigt heute einmal das Innere des Gästehauses, das sich derzeit mitten im Umbau befindet. Früher war das ein dunkles, verwinkeltes Gebäude, mit kleinen Zimmern, die Toiletten lagen teilweise auf dem Gang. „Hier hat sich schon einiges getan“, sagt Willuda und öffnet die Tür zum Wohnbereich im Obergeschoss mit seinen fünf Zimmern.

Wände wurden rausgerissen und das gesamte Raumkonzept überarbeitet. © Willuda

Wo früher dunkle Holzverkleidung vorherrschte und ein Gefühl von Enge, haben Wanddurchbrüche und eine konsequente Umgestaltung ein völlig neues Gefühl geschaffen. Modern und doch gemütlich, jeder Raum mit einer persönlichen Note. Doch, in diesen Zimmern werden sich Seminarteilnehmer wahrscheinlich ebenso wohlfühlen wie Gäste einer Stöckener Hochzeitsgesellschaft. „Wir werden uns auf das Seminargeschäft konzentrieren, aber Vermietung an Einzelpersonen, an Touristen, ist ebenfalls möglich“, so Willuda. Firmen können bei den Seminaren die Leistung der Unternehmensberater dazubuchen. „Zeitgemäße Mitarbeiterführung, Organisationsgestaltung, verbesserte Produktionsabläufe, Generationenwechsel in Betrieben, Umstrukturierungen oder Fachkräftemangel, das sind so Themen, bei denen wir unterstützen können“, so Willuda.

Im Erdgeschoss sind in diesen Tagen verschiedene Gewerke dabei, die Gemeinschaftsräume und den Seminarraum fertigzustellen, auch eine Küche gibt es hier, die die Seminarteilnehmer nutzen können. „Wir hoffen, in ein paar Wochen mit der Vermietung starten zu können“, so Willuda, der berichtet, dass noch die finale Genehmigung des Bauamtes des Landkreises ausstehe. „Doch wir sind zuversichtlich, dass das nicht mehr lange dauert.“ Er und seine Mitstreiter managen die Sanierung neben ihren regulären Jobs.

Von außen sieht man es nicht, aber das Gästehaus wurde komplett umgebaut und saniert. © Willuda

Gut unterstützt fühlen sich die Hofbesitzer von der Samtgemeinde Rethem. „Wir bekommen Tipps in Sachen Fördermittel, sowohl der Bürgermeister als auch die Wirtschaftsförderin waren bereits bei uns zu Besuch. Das fühlt sich gut an und ist für uns ein wichtiges Signal, dass wir hier gewollt sind“, so Willuda.

Im vergangenen Jahr haben die „Betas“ schon einige Kontakte zur hiesigen Bevölkerung knüpfen können. Nach einer 72-Stunden-Aktion mit der Rethemer Landjugend wurde die „Aller-Strandbar“ eingerichtet, die während der Sommermonate an fünf Terminen viele Gäste auf das Gelände lockte. Auch die Kegelbahn hat mittlerweile wieder geöffnet und wird von verschiedenen Gruppen aus der Umgebung gerne und regelmäßig genutzt. „Auch das Kegelangebot für Kindergeburtstage kommt gut an“, freut sich Anke Schaffrek.

Tag der offenen Tür

Wer das Beta Hof Team bisher noch nicht kennengelernt hat und einmal schauen möchte, was sich im Gästehaus so alles getan hat, ist herzlich willkommen, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. „Am 1. Mai werden wir Interessierten bei einem Tag der offenen Tür einen Einblick geben, was bisher passiert ist. Die Gäste können den Hof erkunden und wir freuen uns auf viele Gespräche und Feedback“, sagt Schaffrek. Einblicke gibt es in die Gästezimmer, die Gemeinschaftsräume, den Seminarraum und den gesamten Hof. „Egal, ob wir dann schon fertig sind mit dem Gästehaus oder nicht“, so Willuda.

Bisher keine Gastronomie

Der große Traum, einen Profi zu finden, der die Gastronomie im Beta Hof übernimmt, hat sich bisher noch nicht erfüllt. Schaffrek: „Die vergangenen Jahre waren schwer für die Gastronomie, es ist nicht leicht, jemanden zu finden, der das Risiko eingeht.“

Auch ohne Gastronomie sind bereits einige Veranstaltungen in Planung. In ein paar Wochen findet ein (bereits ausgebuchtes) Näh-Event statt, bei dem Frauen gemeinsam ein ganzes Wochenende lang handarbeiten wollen. Die „Herrliche Himmelfahrt“ lockt zum Vatertagsbrunch und auch ein Sommerpicknick und ein Cocktailabend sind vorgesehen.