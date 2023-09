Edle Tropfen kosten beim Rethemer Weinabend

Teilen

Herr Bert steht für erstklassigen Service. Allerdings übertreibt er es manchmal damit. © Boris Radivoj

Am Freitag findet in fünf Geschäften Geschäften der Rethemer Weinabend statt. Spaßkellner Herr Bert sorgt für Unterhaltung.

Rethem – Bordeaux, Rüdesheim, Rethem – am morgigen Freitag, 8. September, wird die Allerstadt wieder in einem Atemzug mit den berühmten Weinstädten genannt. Denn nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr steigt dort erneut der Weinabend.

In fünf Geschäften werden an diesem Tag, von 18 bis 22 Uhr, Weiß-, Rot- und Roséweine aus verschiedenen Anbaugebieten ausgeschenkt. Eine ideale Gelegenheit also zur Verkostung. Zumal ein Probiergläschen lediglich einen Euro kostet.

Für den kleinen Hunger zwischendurch werden wieder Brezeln verkauft. „Das war im vergangenen Jahr ein beliebter Snack“, erinnert sich Ina Wulff-Irmler von der Rethemer Werbegemeinschaft. Das einzige, was 2022 nicht passte, war das Wetter. Es regnete fast den ganzen Abend, sodass die Besucherinnen und Besucher in den Geschäften Platz nehmen mussten. In diesem Jahr hofft man in Rethem, den Wein unter freiem Himmel, gemütlich an einem Feuerkorb sitzend, genießen zu können. „Wenn es nicht klappt, gehen wir eben wieder rein“, freut sich Ina Wulff-Irmler auf gemütliche Stunden.

Die Gäste des Rethemer Weinabends sollten sich etwas in Acht nehmen, denn sie werden sicherlich einem etwas kuriosem Herrn begegnen: Spaßkellner Herr Bert wird in der Allerstadt sein Unwesen treiben. Dabei meint es der Bremer wirklich gut mit seinen Mitmenschen, staubt sie auch schon mal mit einem Handfeger gründlich ab und lässt es Sachen Service auch sonst an nichts mangeln.

Folgende Geschäfte sind am Rethemer Weinabend, am 8. September, von 18 bis 22 Uhr, geöffnet: Rethemer Blumendeel Müller, Elektro Feldmann, Mode & Wäsche Wulff, Schuhhaus Cordes und Optik Wolff. mf