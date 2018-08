Dreister Trickdieb in Böhme

Böhme - Einem Trickdieb fiel am Dienstag ein 85-jähriger Autofahrer in Böhme zum Opfer.

Gegen 9.30 Uhr hielt ihn ein Mann auf der L 159 in Böhme in Höhe der Abzweigung zum Sportplatz an, öffnete die Fahrertür und bat, einen Euro gewechselt zu bekommen. Als der 85-Jährige sein Portemonnaie öffnete, griff der Täter ins Münzfach und verdeckte mit einem Zettel die Sicht.

Nach dem Wechseln setzte der Senior seine Fahrt fort und stellte fünf Minuten später fest, dass ihm 70 Euro fehlten. Die Polizei Rethem bittet um Hinweise unter Telefon 05165/588.

