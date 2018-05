Drei neue Schützenscheiben für den alten Kuhstall

Rethem Moor - An der neuen Behausung von Harry Block aus Rethem Moor wurden drei neue Schützenscheiben angebracht. Harry hatte vor drei Jahren seinen alten Kuhstall zum Wohnhaus umbauen lassen, war vor zwei Jahren umgezogen und hatte das alte Haus seinem Neffen vermacht. Der ließ das Gebäude aus dem Jahr 1866 abreißen, nicht ohne die alten Schützenscheiben vorsichtig heruntergeholt zu haben.

Der Zahn der Zeit hatte ihnen jedoch zugesetzt. Vanessa und Christian Block schenkten ihrem Onkel eine neue Scheibe zum Geburtstag. Aber neue und ruinierte Scheiben zugleich wollte Harry an seinem Giebel nicht. Er brachte mehrere „Rohlinge“ zum Vereinsscheibenmaler Werner Rolfs, der im Winter die Scheiben nach altem Muster neu verzierte.

Harry hat im Laufe von drei Jahrzehnten viele Scheiben angenagelt. Er war in Rethem Moor dafür zuständig, aber auch in Walsrode, Rethem, Stöcken, Hülsen, Lichtenhorst und Frankenfeld tätig. Mit dabei waren die Scheiben für die Kreisschützenkönigin Helga Wachtmann, für Kreisschützenkönig Gerd Panning und sechs Bürgerkönigsscheiben. Seine eigenen Schützenscheiben durfte er allerdings nicht annageln. Harry: „Vom Vorstand wurde mir mitgeteilt, ich könnte ja mit der Königskette an der Leiter hängen bleiben.“

Weil alles seine Ordnung haben musste, lud Harry den Schützenverein inklusive Fanfarenzug und alle Einwohner von Rethem Moor plus Sympathisanten aus den umliegenden Dörfern zum Anbringen der neuen Scheiben ein.

Seine Titel errang Harry 1972, 1992 und 1999. Die ersten beiden Male gewann er etwas leichtsinnig, aber eigentlich ungewollt. 1999 wollte beim Schießen um den Titel keiner vorlegen, und so schoss Harry dreimal die Sechs, 18 Ring. Keiner der zwölf Folgenden überbot ihn, und so errang Harry, etwas verwundert, erneut den Titel. „Im Nachhhinein betrachtet war dieser Titelgewinn mein bester“, so Harry. „Immerhin war es das Millenniumsjahr.“

Das Schützenfest 1999 verlief unaufgeregt, Harry kannte sich ja mit allen Verpflichtungen und Geflogenheiten bestens aus. Doch er erlebte trotzdem Überraschungen während seiner Regentschaft. So war Harry mit einer Gruppe junger Leute aus Rethem Moor auf dem Schützenfest in Lichtenhorst zu Gast. Der erste Vorsitzende lud ihn zum Ehrentanz der Majestäten ein, etwas ganz und gar nicht Alltägliches.

Am 1. Januar 2000, Beginn des Millenniums, war Harry im Amt. „In unserem Verein ist es üblich, dass jeder König der Kette eine neue Medaille hinzufügt mit Name und Jahreszahl. „Auf meiner steht eingraviert: Harry Block, Millenniumskönig.“ - bä