Die Rasen-Bauern geben Gas

Schon 40 000 Quadratmeter in diesem Jahr geerntet / Anfangs war es nur ein Mitbringsel

Jürgen Purwins und das Gras, das aus einer Spezialmischung entsteht: Jeden zweiten Tag muss es gemäht werden, ehe es in Streifen „geerntet" wird.

Walsrode – Es ist ein ehrgeiziges landwirtschaftliches Unternehmen, das die drei gestandenen Landwirte Cord Sandvoss, Cord Hellberg und Jürgen Purwins betreiben. Ganz nebenbei wollten sie es führen, eine Art wirtschaftliches Mitbringsel – und es ist ein Renner in dieser Region geworden. Die drei aus Meinerdingen und Uetzingen bauen auf 14 Hektar Ackerfläche den wohl schönsten Rollrasen der Heide an und verkaufen die grünen Flächen zu guten Preisen auf dem Markt. „Heide-Rollrasen“, so firmiert das Unternehmen, ist ein weiteres Standbein in einem bäuerlichen Betrieb im Heidekreis geworden, das einen steilen Weg nach oben geht. Auch in schwierigen Zeiten von Trockenheit, wenn die kostspielige Beregnungsanlage die Rasenfläche unterstützen muss, und in Corona-Zeiten, wenn das Geld vielleicht nicht mehr ganz so locker sitzt.