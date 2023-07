Die Rethemer Hungerpfähle sind wieder aufgetaucht: Aller auf Tiefstand

Die Trockenheit zeigt sich auch an der Allerbrücke in Rethem. Die Hungerpfähle sind wieder aufgetaucht. © Leseberg

Rethem – In unmittelbarer Nähe der Rethemer Allerbrücke sind erste Zeichen der Trockenheit in diesem Jahr wieder aufgetaucht: Mehrere sogenannte „Hungerpfähle“ ragen aus dem niedrigen Aller-Wasser heraus und zeigen an, dass es trocken geworden ist auch in diesem Bereich. Obwohl es bei Magdeburg zuletzt heftige Regenfälle gegeben hat.

Otto Fröhlich, der als Wasserexperte seinen Bereich in- und auswendig kennt, sagt, dass der Fluss mit seinen augenblicklichen 40 Zentimetern Tiefe extremes Niedrigwasser erreicht hat. „Dadurch fällt natürlich auch der Grundwasserstand.“ Otto sagt auch: „Wir müssen sensibler mit dem Thema umgeben.“ Man müsse sehen, dass Niederschlag von versiegelten Flächen aufgefangen werde und nicht in irgendwelche Bäche und Gräben fließe, die angelegt worden seien, um Bereiche trockenzulegen. Der Häuslinger weiß, wovon er spricht.

August Jahns, Rethems ältester Einwohner, kann sich für den Rethemer Bereich nur an den Begriff „Hungerpfähle“ entsinnen. Historische „Hungersteine“ gebe es in vielen anderen Flussläufen des Landes. Sie deuten für die Landwirtschaft vor allem, aber auch für die Schifffahrt auf zu niedrigem Wasserstand hin.

Jahns bestätigt, dass es sich an der Allerbrücke und 100 Meter weiter flussabwärts, dort wo einstmals eine Wassermühle gestanden habe, um Pfähle von abgerissenen Brücken und anderen Bauteilen handelt. Im Bereich der Allerbrücke soll es eine Notbrücke gegeben haben, die auf den Stämmen der im 16. Jahrhundert gebauten Brücke entstanden war. Vorher führte hier nur eine Furt durch den Fluss. „Ja, der Fluss ist zurzeit sehr flach“, sagt er – wie übrigens auch Wolfgang Leseberg, der entsprechende Fotos aufnehmen konnte. Im Bereich der ehemaligen Ziegelei soll laut Leseberg die Aller fast trocken sein. mü