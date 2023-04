Der erste Spargel kommt in den Kirchwahlinger Hofladen

+ © Klaus Müller Im Hofladen bietet Elke Meyer neben dem Spargel viele regionale Spezialitäten an, darunter erstmals ein Sonnenblumenöl. © Klaus Müller

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Klaus Müller schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auf dem Hof Meyer in Kirchwahlingen beginnt die Ernte. Optimismus ist angesagt, denn der Spargel hat jetzt schon ein sehr gutes Aroma.

Kirchwahlingen – Steffen-Alexander Meyer hat seine Anbaufläche für den Spargel etwas reduziert, nachdem die Kostensteigerungen in den privaten Haushalten vergangenes Jahr zu einem kleinen Einbruch im Geschäft mit dem Gemüse führten. Schließlich ist er eher ein vorsichtiger Mensch. Gemeinsam mit Mutter Elke strahlt der Altenwahlinger dennoch große Vorfreude aus: Endlich ist die Spargelsaison eröffnet, endlich geht es los auch auf den Feldern rund um das Dorf. Unter den Folien schlummert der Spargel nun nicht mehr, es wird ab diesem Wochenende im Hofladen am Rand von Kirchwahlingen angeboten. „Noch etwas teuer zwar,“ gesteht Elke Meyer, aber sie ist sich sicher, dass sich das weiße, edle Produkt auch und besonders in diesem Jahr gut verkaufen lässt und der Preis dann sinkt.

„Der Spargel wird gut in diesem Jahr“

„Der Spargel wird gut in diesem Jahr“, sind sich Mutter und Sohn einig. Der Frost, die Nässe des Frühjahres, sie sorgten dafür, dass die Pflanze sich in lockerem Boden gut entwickeln konnte, „Bis zum April sind von Beginn des Jahres an 210 Millimeter Regen gefallen“, berichtet Steffen-Alexander Meyer. So viel Niederschlag habe es schon lange nicht mehr gegeben. Der Spargel werde lang und gerade und habe jetzt schon ein sehr gutes Aroma.

+ Steffen-Alexander Meyer in der großen Halle, wo die Sortieranlage steht. An diesem Wochenende startet der Verkauf des edlen Gemüses. © Klaus Müller

In der Spargelhalle, die seit Kurzem nur noch mit LED ausgeleuchtet wird – „Das hat uns 45 Prozent Stromersparnis gebracht“ – wird an den hochmodernen Maschinen schon kräftig gearbeitet. Dabei haben die Meyers zurzeit noch keine Mitarbeiterprobleme. „Sie sind bisher alle wiedergekommen.“

Donnerstag ging es im Hofladen, gespickt mit vielen regionalen Produkten, los. Erstmals bietet der Hof neben seinen einzigartigen Wildspezialitäten auch ein eigenes Sonnenblumenöl an. „Ganz ohne Rückstände“, betont Meyer.

Auf den Feldern will er wieder mehr Getreide anbauen. Erstmals sollen Erbsen und vielleicht auch Erdnüsse dabei sein. Mit einer Hochschulgruppe aus Osnabrück will der Landwirt zudem in diesem Jahr ein Forschungsprojekt durchführen. In diesem Jahr wird es allerdings kein Hoffest geben, dafür eine ganze Palette von kleinen Veranstaltungen. Und für Schulklassen vor allem aus dem gastronomischen Bereich will man Betriebsführungen anbieten, „damit wir zeigen können, welche Arbeit dahinter steckt, um den Spargel aus dem Boden zu holen“, sagt Elke Meyer. Sie freuen sich alle auf die neue Saison und sehen optimistisch in die Zukunft.