Festliche Abschlussveranstaltung für die Rethemer Schulabgänger

Das Zusammensetzen des Puzzles in der Rethemer Kirche. © Bätje

Einen originellen Abschlussgottesdienst hatten die Rethemer Schüler vorbereitet. Darin kam auch ein besonderes Puzzle vor.

Rethem – „Alles hat seine Zeit“, Prediger 3 oder auch aus dem Birds-Song „Turn! Turn! Turn!“ bekannt, zitierte Pastor Philipp Wollek am Freitag aus der Bibel. Und das hatten sich auch die Jungen und Mädchen aus der 9b zu Eigen gemacht, die zusammen mit ihrer Lehrerin Sigrun Roßkopf-Timme den Abschlussgottesdienst der Rethemer Londyschule vorbereitet hatten.

Sie hatten eine Präsentation in Wort und Bild erarbeitet. Letzteres war ein Puzzle, das sich immer wieder neu, aber anders zusammensetzen ließ, um einzelne Lebensabschnitte vor Augen zu führen. Das Motto des Schaubildes lautete „wir – wie war es einmal – wie ist es jetzt – in welche Richtung geht es jetzt“. Für die musikalische Begleitung an der Orgel sorgte Maike Becker-Petzold

Durch diese Einstimmung hätte die weitere Richtung der Abschlussfeier vorgegeben sein können. Im Forum lag nämlich auf jedem Sitz ein Wegweiser mit den Hinweisen: „This way? That way, or another way?“. Das deutete darauf hin, dass nach der Schulentlassung jeden etwas anderes erwartet. „Die einen beginnen eine Ausbildung, eine Lehre, andere gehen weiterhin zur Schule“, führte Schulleiterin Sandra Steinhoff-Schäfer aus. Während der Schulzeit hätten die Schüler Verbindungen geschaffen, Freundschaften geschlossen. Nun ständen sie an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt, es gelte aufzustehen und aufeinander zuzugehen. Was bleibe an Erinnerung? „Nach und nach werden die positiven Erinnerungen die Oberhand gewinnen“, sagte die Schulleiterin voraus. Bisher hätten die Jugendlichen viel Gemeinsames erlebt, viel Zeit miteinander verbracht. Bei einer Reihe von Aktivitäten hätten sie sich engagiert, zum Beispiel mitgeholfen beim Sammeln von Spenden für wohltätige Zwecke. Jetzt gelte es, den richtigen Weg in die Zukunft zu finden. Vielleicht zunächst noch unterstützt von Bekannten, Verwandten und Freunden, doch irgendwann ständen sie auf eigenen Füßen. Dann gelte es vielleicht, einen Berg zu erklimmen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Es komme auch vor, dass man sich verlaufe, vom rechten Weg abkomme, doch das müsse man in Kauf nehmen. Es gelte, sich ein Ziel zu setzen und diesem zu folgen. In der Schule hätten die Jugendlichen gelernt, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese auch zu vertreten. Davon müssten sie nun Gebrauch machen, dieses Ziel dürften sie nicht aus den Augen verlieren, versuchen es umzusetzen.

Liebevolle Seitenhiebe

In die gleiche Kerbe schlug Samtgemeindebürgermeister Björn Symank, der die Jungen und Mädchen aufforderte, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. „Letztendlich entscheidet ihr selber, wohin der Weg führt“. Den Mutigen gehöre die Welt.

Die Schulsprecherinnen Mia Mehler und Isabell von Wille dankten allen, die sie auf ihrem Schulweg begleitet hatten, konnten es sich aber nicht verkneifen den Lehrkräften auf humorvolle Weise ihr Fett zu servieren. Die Klassenlehrer Tim Krause und Frank Soibert konterten, indem sie etwas aus dem Nähkästchen zum Besten gaben und ein paar Seitenhiebe verteilten.

Viel Lob gab es für Peter Wilden und seine „Mini Bigband“, die großen Anteil an der gelungenen Veranstaltung hatten. Und dann wurden jede Menge Blumen und freundliche Worte verteilt an alle, die zu dem erfreulichen Anlass beigetragen hatten.

Noch ein paar Zahlen: Es gab zwei Förderschulabschlüsse, zwölf Hauptschulabschlüsse nach Klasse 10, vier Sek-I-Hauptschulabschlüsse nach Klasse 10, 19 Sek-I-Realschulabschlüsse und 19 erweiterte Realschulabschlüsse.

Somit war bestens für einen stimmungsvollen Abschlussball im Gasthaus zur Linde in Altenwahlingen gesorgt. bä