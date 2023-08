„Das Dorf in der Hosentasche“: Neue App für Aller-Wölpe-Region

Von: Klaus Müller

„Das Dorf in der Hosentasche“, so nennen die Mitglieder einer Arbeitsgruppe aus der Dorfregion Aller-Wölpe fast schon liebevoll die Dorf-Funk-App, die das Leben in den neun Gemeinden der Region künftig noch mehr zusammenbringen will.

Rethem - Wie das Ganze einmal aussehen könnte, erfuhren etwa 40 Bürger am Montagabend während einer Informationsveranstaltung im Rethemer Burghof. Als Gäste mit dabei: der Rethemer Verwaltungschef Björn Symank und der Dörverdener Bürgermeister Alexander von Seggern.

Ina Prüser, verantwortlich für die Wirtschaftsförderung in der Samtgemeinde, eröffnete die rund zweistündige Veranstaltung. Die Gemeinden der Aller-Wölpe-Region streben an, mit dem vom Land finanzierten Projekt „Digitales Leben“ eben dieses in die kleinen Orte zu bringen. Die Bürger sollen mit den vielseitigen Möglichkeiten der neuen App noch näher zusammenfinden.

Mehr Ideen für den Ort, mehr Austausch

„Wir möchten die Vereine und Verbände einbinden, auf der Jobsuche behilflich sein und die Benutzer einladen, eigene Gruppen zu bilden“, so Prüser. Die engere Kommunikation mit den Verwaltungen solle gesucht werden. Außerdem gehe es darum, sich mehr gegenseitig informieren, austauschen und Ideen für den Ort einzubringen. Darüber hinaus könne auf Mängel hingewiesen und geholfen werden, wo es nur möglich ist – per App.

Bis 2025 würde das Projekt, wenn es ein Ja für die Teilnahme gibt, für alle kostenlos sein. Dann werden die Kommunen einen kleinen Obolus zur fachmännischen Betreuung der App zahlen müssen, Symank sprach von 90 Euro monatlich. Das Vorhaben wird hauptamtlich vom Fraunhofer-Institut begleitet. „Wir haben bisher nur gute Erfahrungen gehabt“, berichteten die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die sich in der Region für die App gebildet hat. Weitere Mitstreiter werden noch gesucht. Wer die App nutzen möchte, muss sich anmelden. Für die Bürger ist die Nutzung kostenlos. Dass die Datenschutzbedingungen eingehalten werden, sei klar, hieß es am Montag.

Es sind zahlreiche Möglichkeiten der Nutzung, die an diesem Abend vorgestellt wurden. Björn Symank sah viele positive Ansätze und freute sich über die neuen Aktivitäten der Bürger. „Zurzeit überlegen wir, ob die Verwaltung mit diesem Projekt in die Räte gehen soll.“ Der Bürgermeister ist dafür, alle Gemeinden der Samtgemeinde in dieses neue digitale und kostenlose Angebot einzubeziehen.