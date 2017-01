Orlovius hat als Bosser Bürgermeister wenig Spielraum, aber viele Ideen

Bosse - Hans-Dieter Orlovius ist seit kurzem neuer Bürgermeister in Bosse. Der gebürtige Bonner lebt seit 35 Jahren in der Gemeinde und beweist mit seiner Wahl, dass er schon lange kein „Zugereister“ mehr ist. Orlovius hat schon Ideen, die das Leben in der Gemeinde verbessern sollen. Ob diese Ideen umsetzbar seien, stehe noch nicht fest, so der neue Bürgermeister. „Zuerst muss ich mich mit meinen Aufgaben vertraut machen, dann geht’s ans Eingemachte.“

Hans-Dieter Orlovius ist 65 Jahre alt und studierter Landwirt. 1981 zog er von Bonn in Nordrhein-Westfalen ins niedersächsische Bosse. „Ich war Seiteneinsteiger. Meine Eltern hatten keinen landwirtschaftlichen Betrieb, den ich hätte übernehmen können“, erklärt Orlovius.

In der Samtgemeinde Rethem fanden er und seine Frau schließlich einen Betrieb in passender Größe. 2004 baute der Landwirt zusätzlich eine der ersten Biogasanlagen in der Umgebung. Mittlerweile ist daraus eine Familienangelegenheit geworden: Sohn Hendrik arbeitet ebenfalls mit in der Biogasanlage. Tochter Elisabeth lebt in Hannover, Tochter Veronika mit Ehemann und zwei Kindern in Bonn. Orlovius selbst lebt nach dem Tod seiner Frau mit seiner Lebensgefährtin auf seinem Hof in Bosse.

Die Kommunalpolitik interessierte den Landwirt schon immer, regelmäßige Besuche der Gemeinderatsitzung gehörten für ihn dazu, Mitglied im Gemeinderat war der neue Bürgermeister bis zu seiner Wahl jedoch nicht. „Jetzt leite ich die Sitzungen, das ist schon was anderes, als im Zuschauerraum zu sitzen“, sagt er schmunzelnd.

Große Ambitionen auf den Vorsitz hätte er gar nicht gehabt, sagt er. Seinen Wahlsieg sieht Orlovius auch eher nüchtern. „Manchmal kommen solche Ämter einfach auf einen zu, dann sagt man nicht nein, sondern macht es.“ Die Wählergemeinschaft hatte ihn als Kandidaten vorgestellt. Orlovius Vorsitz im Deichverband sowie im Gremium zum Flurbereinigungsverfahren galten als Qualifikation. In beiden Positionen arbeite Orlovius ziel- und lösungsorientiert und versuche dabei, jeden Standpunkt zu berücksichtigen, war die überwiegende Meinung. „Der Kontakt zu den Menschen ist mir das Wichtigste und erfüllt mich mit Freude“, ergänzt Orlovius.

Wichtiges Thema in seiner Amtszeit: Natura 2000

Fünf Jahre wird der erfahrene Landwirt ehrenamtlicher Bürgermeister sein, als Gemeindedirektor fungiert Cord-Brühn Voige. Da viele Entscheidungen Angelegenheiten der Samtgemeinde sind und auch der Etat der Gemeine sehr klein ist, bleibt nicht viel Handlungsspielraum für den Gemeinderat.

Ein für Orlovius wichtiges Thema in seiner Amtszeit: das EU Projekt Natura 2000. In Niedersachsen soll ein zusammenhängendes Naturschutzgebiet entstehen, Bosse wird mit einbezogen.

Orlovius rechnet mit Einschränkungen besonders für die Landwirtschaft, aber auch für die übrige Bevölkerung. Schlittschuhlaufen oder Paddeln auf der Aller könnten verboten werden. „Ich hoffe, dass wir zusammen mit allen Parteien eine Lösung finden, die jedem gerecht wird.“

Nicht ganz uneigennützig: In seiner Garage steht neben einigen Oldtimer-Treckern ein renovierungsbedürftiges Schiff. „Mein Wunsch ist es, damit einmal über die Aller zu schippern“, sagt der 65-Jährige. Allerdings wird er erst in fünf Jahren Zeit dafür finden.

