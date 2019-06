Camping und Busreisende im Fokus

Rethem – Florian Möhlmann ist seit 1. Oktober im Zweckverband Aller-Leine-Tal Leiter der Tourismusregion. Im Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Samtgemeinde Rethem berichtete er von der Arbeit des Zweckverbandes.

„Die Übernachtungszahlen sind im Jahr 2018 um 24,35 Prozent gewachsen“, sagte der Experte. Dies sei unter anderem dem Serengeti-Park Hodenhagen zu verdanken, der die Zahl seiner Unterkünfte stark ausbaue.

Die Touristinformationen in Schwarmstedt, Rethem und Ahlden hätten gut zu tun, so Möhlmann weiter. Es habe alleine im vergangenen Jahr mehr als 1 500 Anfragen nach Katalogen gegeben. „Viele Gäste kommen auch persönlich“, berichtete er.

Eingeführt worden seien das neue Logo und neue Ortseingangsschilder. Rethems Verwaltungschef Cort-Brün Voige erzählte, dass er von Außenstehenden überwiegend positive Kommentare hierzu erhalten habe. „Von hier hieß es auch: ,Das Alte war auch ganz schön.'“

Möhlmann erzählte, dass die Image-Broschüren und Freizeitführer angepasst worden seien. Unter dem Titel „Heide kocht“ gebe es eine Video-Serie der Lüneburger Heide.

Online strebe die Tourismusregion eine Suchmaschinenoptimierung an. Das sei sehr aufwändig, erzählte Möhlmann. „Wir spielen die Facebook- und Instagramm-Kanäle und bauen Google-Adwords aus.“ Offline setze der Verband auf eine breite Streuung im Marketing. Dazu gehörten Print-Medien, aber auch Radio-Spots. Die wichtigsten Zielgruppen für das Marketing seien Radfahrer, Familien und „Lohas“ (Englisch: Lifestyles of Health and Sustainability).

Geplant sei die Fokussierung auf die Themen Hofläden und -cafés, Camping sowie Gruppenreisen und Reiseveranstalter. Es würden beispielsweise Broschüren und ein Konzept für Wohnmobilstellplätze erarbeitet, so Möhlmann. „Generell streben wir eine bessere Einbindung der Campingplätze in die Vermarktung an.“

„Für die Zielgruppe der Reiseveranstalter müssen wir wesentlich mehr machen“, erläuterte der Leiter. Themen wie Blaubeeren, Land, und Höfe seien auch als Zwischenstopp für Busreisen interessant.

Als Beispiel für eine erfolgreiche Netzwerkarbeit nannte Möhlmann die Einführung einer Heidecard (wir berichteten), so der Arbeitstitel. Die „Big Player“ des Heidekreises hätten sich getroffen und seien von der Idee angetan gewesen.

In Kooperation mit der Vogelpark-Region gebe es diverse Messeauftritte. Sie entwickelten eine gemeinsame Broschüre über Hofläden und -cafés und würden Veranstaltungen und Unterkünfte gemeinsam bewerben.

Wolfgang Leseberg, SPD, wollte wissen, wie mit Tourismus ein Mehrwert für Rethem zu erzielen sei. „Ich habe den Eindruck, dass wir zu wenig machen.“ Voige sagte, dass der Kontakt zwischen den Mitarbeitern der Tourist-Informationen und dem Verband sehr eng sei. „Wir haben aber nur ein begrenztes Angebot.“ Dieses gelte es zu unterstützen. Als Beispiele nannte er den Beerenhof Schliephake, das Spargelgut Meyer und das künftige Multifunktionsgebäude, das auch Touristen zur Verfügung stehen solle. „Haben wir die Chance, noch mehr zu machen?“, fragte Leseberg. Möhlmann bot an, Bemühungen in der Samtgemeinde, Ideen zu entwickeln, gerne zu unterstützen.

Thorsten Gudehus, CDU, forderte, die in der Samtgemeinde vorhandene Infrastruktur sauber zu unterhalten. Es gebe Probleme auf dem Radweg auf dem alten Bahndamm zwischen Rethem und Ahlden.

Voige gab einen kurzen Überblick über den Sachstand. Die Avacon habe nach einer Kabelverlegung den Radweg wieder herstellen sollen. „Mindestens so gut wie vorher.“ Das sei nicht geschehen. Eine erste kleinere Nachbesserung habe nicht genügt. Die Avacon habe nun zugesagt, den Oberbau ähnlich wie im Wohlendorfer Kirchweg herzustellen. sal