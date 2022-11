Buchvorstellung in Rethem: „Alma und der Gesang der Wolken“

Teilen

Ergänzen sich bei der musikalischen Lesung: Heinrich Thies (l.) und Johnny Groffmann. © Burghof-Verein

Heinrich Thies stellt sein neues Buch zusammen mit dem Musiker Johnny Groffmann im Burghof in Rethem vor. Die Geschichte spielt in den letzten Kriegstagen und dreht sich um die Bäuerin Alma.

Rethem – „Alma und der Gesang der Wolken“ – das ist der Titel des neuen Romans von Heinrich Thies, der auf bewegende Weise Dorf- und Familiengeschichte miteinander verknüpft, aber auch in Frankreich und Amerika spielt. Am Freitag, 9. Dezember, stellt der Schriftsteller und Journalist sein neues Buch gemeinsam mit dem Musiker Johnny Groffmann im Burghof in Rethem vor. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

„Alma und der Gesang der Wolken“ spielt im Wesentlichen im Aller-Leine-Tal und schildert unter anderem die letzten Kriegstage im Kampf um die Esseler Allerbrücke. „Im Mittelpunkt steht die Bäuerin Alma, die von einer ungewöhnlichen Hofgesellschaft unterstützt wird, als der Zweite Weltkrieg die Lüneburger Heide erreicht“, heißt es in der Ankündigung des Burghof-Vereins.

Aus Feinden werden Freunde. Aus Kriegsgefangenen Geliebte.

Nachdem ihr Bruder Franz eingezogen worden ist, stehen ihr – wie es sich auch in anderen Familien zugetragen haben mag – drei Kriegsgefangene zur Seite: zwei Russen und ein Franzose. Aus Feinden werden allmählich Freunde. „Drei Brüder hatte ihr der Krieg genommen, drei Männer hatte er ihr zurückgegeben“, schreibt Thies. Der Franzose Robert wird sogar Almas Geliebter und schließlich Vater ihres zweiten Kindes.

Das neue Buch von Heinrich Thies. © Privat

Mit dem Ende des Krieges kehrt Robert nach Frankreich zurück, und Almas Bruder beansprucht nach seiner Heimkehr aus der französischen Kriegsgefangenschaft seine alte Stellung als Betriebsleiter. Doch so leicht lässt Alma sich nicht in ihre alte Rolle zurückdrängen – und insgeheim hofft sie, dass der Vater ihrer Tochter den Weg zu ihr zurückfindet. Aber dann hält das Leben noch eine Überraschung für sie bereit.

Der Roman spiegelt die Dorfgeschichte wieder

Der Roman knüpft an das erste Buch des Autors, „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ an, in dem Thies das Leben seiner Mutter nachgezeichnet hat. „Alma und der Gesang der Wolken“ ist zwar ein Roman, der Schauplatz aber ist real und spiegelt die Geschichte des Heimatortes des Autors wider.

Ideengeberin für den Roman: Heinrich Thies’ Tante Meta beim Melken. © Privat

Anders als übliche Dorfchroniken beleuchtet der Roman die Dorfgeschichte jedoch in unterschiedlichen Phasen und Szenen, die Teil der Handlung sind. Das Buch erzählt davon, wie die Dorfbewohner in den letzten Kriegstagen in Erdhöhlen im Wald hausten, wie Sechzehn- und Siebzehnjährige im Kampf um die Allerbrücke fielen, wie die Flüchtlinge kamen und das Dorf nach dem Krieg allmählich seinen Charakter als Bauerndorf verlor und zur Pendlergemeinde wurde.

Telefonisch Tickets ordern

Bei der musikalischen Lesung fällt indessen auch Johnny Groffmann eine entscheidende Rolle zu. Der renommierte Musiker singt – passend zum Buch – Lieder aus unterschiedlichen Zeiten und Regionen und spielt auf dem Klavier, der Gitarre und der Mundharmonika, sodass sich Text und Musik wechselseitig befruchten. Die Besucher dürfen sich auf einen spannenden und unterhaltsamen Abend freuen.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 14 Euro. Wer vorher verbindlich und unter Angabe seiner Adresse reserviert, zahlt lediglich zwölf Euro (freie Platzwahl). Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@burghof-rethem.de und telefonisch an 05165/2900000 (AB). Achtung: Es erfolgt nur dann ein Rückruf, wenn schon alle Plätze vergeben sein sollten.

Buch des Monats Dezember Eine Literatur-Jury des Norddeutschen Rundfunks hat das neue Buch von Heinrich Thies zum Buch des Monats Dezember gekürt. „Alma und der Gesang der Wolken“ lautet der Titel des Romans, der sich aus Familien- und Dorfgeschichte speist. Der NDR würdigt mit der Auszeichnung herausragende Neuerscheinungen mit einem Bezug zu Norddeutschland. Das Buch von Thies steht damit in einer Reihe mit Romanen wie „Zur See“ von Dörthe Hansen. Der NDR wird das Buch des Monats am Montag, 5. Dezember, in verschiedenen Sendungen würdigen. Neben Beiträgen auf NDR Info und NDR Kultur ist auch um 22.45 Uhr ein Beitrag im Kulturjournal des NDR-Fernsehens zu sehen.