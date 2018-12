Chansons im Burghof: Ab Freitag Karten

Rethem - Das Hamburger Duo Eckart Breitschuh (Gesang) und Greg Baker (Piano) ist am Sonntag, 3. Februar, um 17 Uhr, ist mit dem Programm „Breitschuh singt Brel“ zu Gast im Burghof Rethem. Heute beginnt der Vorverkauf für die Veranstaltung.

„Mehr als 30 Titel des bekannten belgischen Chansonniers Jacques Brel hat Eckart Breitschuh bisher auf sehr eigene und doch authentische Art und Weise ins Deutsche übertragen und macht damit die emotionale Kraft von Brels Chansons für das deutschsprachige Publikum direkt erfahrbar“, heißt es in der Einladung des Burghof-Vereins. Die Übersetzungen entstehen in Abstimmung mit Jacques Brels Tochter France und den Editions Jacques Brel in Brüssel.

Ein Brel-Abend mit Eckart Breitschuh sei mehr als ein Liederabend: Es sei eine hochemotionale Konzertreise, „genial, hinreißend, komödiantisch”, schreiben die Veranstalter. „Sein Gesang ist mal schmeichelnd, mal flehend, mal rotzfrech, doch immer mitreißend. Er singt von Fleischeslust und Liebesfrust, von Freundschaft und Vergänglichkeit, von Hingabe und Aufbegehren. Er nimmt uns dahin mit, wo es am schönsten wehtut, und hinterlässt so manches feuchte Auge im Publikum.“

Und in der Presse sei nachzulesen: „Wie genial Breitschuh Texte umgeformt hat, wie hinreißend, mal komödiantisch, bisweilen auch perfide, er sie mit großem, farbigen Stimmvolumen zu Gehör bringt, das ist nicht nur eine Liebeserklärung an Jacques Brel, sondern auch ein ganz eigenwilliges, hingebungsvolles Konzerterlebnis.“

Kongenial am Klavier begleitet wird Eckart Breitschuh vom Pianisten Greg Baker. Baker ist seit vielen Jahren sowohl auf der Bühne als auch im Studio, Fernsehen, Radio oder auf Kreuzfahrten international aktiv als Pianist, Organist, Komponist, Korrepetitor und Arrangeur.

Karten gibt es im Vorverkauf ab heute für 14 Euro in Walsrode (Heine-Buchhandlung, Völxen) sowie in Rethem (Knips- und Kritzelkiste, Hol ab, Mode-Wulff). An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro.