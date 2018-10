Breitbandausbau: Versammlungen

Rethem - In der Samtgemeinde Rethem finden in diesen Tagen die ersten Einwohnerversammlungen zum Breitbandausbau statt. Die Auftaktveranstaltung Los geht es am Donnerstag, 4. Oktober, in der Sport- und Gemeinschaftsanlage in Böhme für den Ort Böhme

. Am Mittwoch, 17. Oktober, folgt eine Versammlung für die Einwohner von Altenwahlingen, Kirchwahlingen und der Rethemer Fähre im „Gasthaus zur Linde“ in Altenwahlingen. Termin der dritte nInformationsveranstaltung ist am Donnerstag, 18. Oktober, in Rethem, im Hotel Helms. Diese Versammlung richtet sich an die Wohlendorfer sowie die Anwohner der Straßen Allerring, An der Wölpe, Bergstraße, Brandenburger Straße, Danziger Straße, Mecklenburger Weg, Ostpreußenstraße, Pommernweg, Schlesierweg, Thüringer Weg sowie Hainholzstraße, Ziegeleiweg, Zum Galgenberg und Bösselweg in der Stadt Rethem, teilt die Verwaltung mit. Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr.

Die mit dem Breitbandausbau vom Landkreis beauftragte Firma Bungalski aus Verden wird ihre Planungen konkret für die jeweiligen Orte vorstellen und relevante Informationen an die Anwesenden weitergeben. Ebenfalls an den Veranstaltungen teilnehmen werden Vertreter der Samtgemeindeverwaltung, die die Internetversorgung in der Samtgemeinde Rethem koordinieren.

Die Termine für die weiteren Einwohnerversammlungen in den übrigen Orten der Samtgemeinde Rethem werden noch bekannt gegeben.