Breitbandausbau in Häuslingen dauert noch

Teilen

Schön blühende Rosen, aber schon lange keine Augenweide mehr. © Bätje

Bürgermeister Cort-Brün Voige hatte zu einem Informationsgespräch in Häuslingen eingeladen. Mit 30 Teilnehmern sprach er über Themen wie Breitbandausbau, Friedhof und die Vermarktung des Neubaugebiets Eilstorfer Weg.

Häuslingen – Zu einem Informationsgespräch hatte Häuslingens Bürgermeister Cort-Brün Voige in den Gemeinderaum eingeladen. Die Resonanz war geradezu überwältigend: Über 30 Häuslinger Bürger waren erschienen, und weil es ein so schöner Sommerabend war, wurde die Veranstaltung auf den Rasen hinter dem Gebäude verlegt, wo die Anwesenden im Schein der untergehenden Sonne und im Halbkreis sitzend, den Ausführungen des Bürgermeisters folgten. Der hatte einen Themenkatalog vorbereitet, von dem er annahm, dass die Tagesordnungspunkte den Häuslingern unter den Nägeln brennen könnten.

Es entspann sich eine engagierte Diskussion. Es war zu merken, dass sich die Gäste zum Teil intensiv Gedanken gemacht hatten. „Mal sehen wo der Schuh drückt“, lautete die Devise.

Zunächst ging es um das „Grüne Band“ im Zusammenhang mit der Dorfregion Bierde-Wittlohe. Es sei bereits einiges umgesetzt worden, berichtete Voige und wies auf die Baumpflanzaktion hin, in deren Rahmen schon gut 1000 Bäume gepflanzt worden seien.

Nicht umgesetzt werde das Projekt Dorfladen. Eine Versammlung hatte ergeben, dass nur geringes Interesse in Häuslingen besteht und wohl auch niemand bereit ist, die Planung federführend in die Hand zu nehmen und vor allem umzusetzen (wir berichteten).

Voige wies auf eine geplante Radrundfahrt durch die Dorfregion hin, die am Samstag, um 9.15 Uhr, in Wittlohe ihren Anfang nehmen soll. In diesem Zusammenhang wurde angeregt, sich mit dem Rundwanderweg um Häuslingen zu befassen, den es aufzuwerten gelte. „Eine Auffrischung ist fälllig“, kommentierte Voige diesen Vorschlag.

Beim Breitbandausbau hapere es zurzeit etwas. Längst nicht alle Häuslinger sind in die Planung aufgenommen worden. Bis das geschieht, werden nicht nur Wochen und Monate vergehen – vor 2025 sei nicht mit einer für alle zufriedenstellenden Lösung zu rechnen, so Voige.

Zum Neubaugebiet Eilstorfer Weg: Die Bauarbeiten sind wieder aufgenommen worden, die Vermarktung soll im Sommer starten. Voige rechnet damit, dass der Verkaufspreis pro Quadratmeter unter 100 Euro, „so um die 90 Euro“, liegen wird. Zur Zeit übertreffe die Zahl der Interessenten die der Baugrundstücke, davon gibt es 21. Doch wieviele wirklich „zuschlügen“, wenn die Flächen vermarktet werden, bleibe abzuwarten.

Was den Ausbau der Windkraftanlagen im Heidekreis betrifft, sei eine Stagnation zu verzeichnen. Sich jetzt schon Gedanken zu machen, lohne eigentlich nicht. Das Raumordnungsprogramm müsse abgewartet werden.

Immer wieder ins Gespräch kommt der Häuslinger Friedhof. Doch jetzt soll es konkrete Pläne geben. Ein Heidefriedhof wurde ins Gespräch gebracht und eine Bestattungsfläche für Urnen rund um einen Baum, der allerdings noch etwas zulegen muss. Eine Ruheecke für Besucher wurde angeregt und hinsichtlich der Umzäunung bewegt sich etwas. Außerdem soll eine Gelegenheit für Trauerfeiern im Freien geschaffen werden.

Etwas enttäuscht schien Voige, als es um das Häuslinger Ortsbild ging. Wenn er auf Vorschläge oder Verbesserungswünsche gewartet hatte, wurde er enttäuscht. So wird es wohl bei bepflanzten Kübeln und Blumen an wichtigen Stellen bleiben.

Ein Hinweis: Am Samstag, 10. Juni, veranstalten die Häuslinger von 10 bis 16 Uhr einen Straßenflohmarkt. bä