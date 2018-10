Boitzer Herbstlauf: Auf Nebenstrecke durch die Dörfer

Walsrode/Kirchboitzen - Der Sportverein Kirchboitzen startet am Sonntag, 21. Oktober, den 13. Boitzer Herbstlauf. Läufer und Walker jeden Alters sind willkommen. Die Strecke führt auf Nebenwegen durch die Landschaft über die Dörfer Kirchboitzen und Altenboitzen. In diesem Jahr werden die Start- und die Zieleinlaufrichtungen bei den Hauptläufen geändert, es wird andersherum gestartet und gefinisht, schreiben die Veranstalter.

Die Veranstaltung beginnt mit zwei Kinderläufen über 800 und 1600 Meter. Die Starts erfolgen um 11.30 und 11.50 Uhr von der Dorfgemeinschaftshalle Kirchboitzen aus und führen über eine beziehungsweise zwei Runden um die Sportplätze des SV Kirchboitzen.

Die Hauptläufe über 7 und 14 Kilometer werden gemeinsam um 12.50 Uhr gestartet. Beim Sieben-Kilometer-Lauf kann auch gewalkt/Nordic gewalkt werden. Auch bei den Walkern und Nordic Walkern wird die Zeit gemessen. Der 14-Kilometer-Lauf über zwei Runden des hügeligen Schleifenkurses wird nur für Läufer gewertet.

Auch die Staffel ist wieder im Programm. Hier können jeweils vier Teilnehmer 3,5 Kilometer in Angriff nehmen und so insgesamt 14 Kilometer laufen. Der Staffel-Start erfolgt ebenso um 12.50 Uhr. Gewechselt wird in Altenboitzen an der „Bäkschün“ und in Kirchboitzen am Start/Ziel-Gebiet.

Zur Wechselzone in Altenboitzen wird ein Shuttle-Bus angeboten.