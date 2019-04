Böhmetalbahn: Ostern Saisonstart

Altenboitzen – Es geht rund bei der Böhmetalbahn, die ihren Stammsitz in Altenboitzen hat. Carsten Recht und seine fleißigen Helfer arbeiten auf Hochtouren an vielen Stellen, um ihr Angebot zu erweitern. Sie hoffen dabei auf die Unterstützung nicht nur von den Bürgern, sondern auch aus der Politik und aus der Wirtschaft.

„Wir möchten einmal bis Walsrode fahren können, möchten den Gästen, aber auch den Einwohnern, einen neuen touristischen Leuchtturm in der Heide anbieten“, sagt der Schmalspur-Eisenbahner. Recht weiß, dass der Weg dahin noch lang sein wird, aber das, was er und seine Mannen gerade in den letzten Tagen und Wochen erreicht haben, kann sich sehen lassen.

Zu Ostern startet die Böhmetalbahn in die nächste Saison. Am Ostersonntag und -montag werden insgesamt vier Fahrten „Mit der Wilden Erika übern Jordan und zurück“ angeboten. Sie können unter www.böhmetal-kleinbahn.de auch übers Internet gebucht werden. „Und mit dem Radwanderweg Altenboitzen – Stemmen sollte es ursprünglich Ostern auch losgehen“, berichtet Carsten Recht. Aber die Einweihung musste noch einmal in den Mai verschoben werden.

In einer Werkstatt in Benefeld wurden zwei neue Waggons erstellt. Dabei handelt es sich um Güterwagen, einer geschlossen, einer offen, der Jarotschiner Kreisbahn in Polen, die von 1903 bis 1992 dort im Einsatz waren. Sie sind bei der Böhmetal-Kleinbahn für Rollstuhlfahrer vorgesehen, um die Platzkapazität zu erhöhen. Sie ermöglichen durch die niedrigen Seitenwände auch einen Blick auf die Strecke. Ab dem 18. Mai, nach der Abnahme durch einen Sachverständigen, sollen die Fahrzeuge eingesetzt werden können.

Es gibt auch neue Informationen von der Dampflok: Räder und Kessel sind auf dem Weg nach Buchholz in der Nordheide. Damit rückt der Termin näher, dass die Lok bald in Altenboitzen eintrifft. Sie wird nach 70 Jahren Standzeit auf der Böhmetal-Kleinbahn das erste Mal wieder eingesetzt. Spätestens zum 1. September, anlässlich der 777-Jahr-Feier von Altenboitzen, soll die Lok fahren.

Schon jetzt haben 90 Gruppen für dieses Jahr fest gebucht. „Wir gehen davon aus, dass die 100er-Marke noch im Laufe des Jahres überschritten wird“, ist Carsten Recht recht optimistisch. Um auch größere Busgruppen – eine ist für Dezember mit 90 Teilnehmern angemeldet – aufnehmen zu können, sind zwei weitere geschlossene und beheizbare Personenwagen erforderlich.

Dazu sind drei Fahrgestelle aus dem Ersten Weltkrieg eingetroffen. Auf ihnen müssen die bis 1919 in der Hannoverschen Waggonfabrik gefertigten Personenwagenkästen montiert werden. Bei fast allen 600-mm-Kleinbahnen in Deutschland, Mazedonien, Rumänien, Bulgarien, Polen und Lettland waren diese Waggons bis 1994 im Einsatz.

Die Böhmetal-Kleinbahn bemüht sich zurzeit darum, die Strecke bis zum Bahnhof Walsrode zu verlängern. Dazu wird die Gründung eines Fördervereines vorbereitet. Jeder, der die Böhmetal-Kleinbahn unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. „In Vorbereitung auf die Streckenverlängerung benötigen wir eine stärkere Diesellok“, fügt Recht hinzu. Für die Lok ist bei der Kreissparkasse ein Spendenportal eingerichtet worden: https://einfach-gut-machen.de/walsrode/project/eine-starke-lok-fuer-die-boehmetal-kleinbahn. Recht würde sich über viele Spenden freuen. mü