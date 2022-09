Blaulicht und Straßensperren

1 von 35 Katastrophenschutzübung © Christel Niemann 2 von 35 Katastrophenschutzübung © Christel Niemann 3 von 35 Katastrophenschutzübung © Christel Niemann 4 von 35 Katastrophenschutzübung © Christel Niemann 5 von 35 Katastrophenschutzübung © Christel Niemann 6 von 35 Katastrophenschutzübung © Christel Niemann 7 von 35 Katastrophenschutzübung © Christel Niemann 8 von 35 Katastrophenschutzübung © Christel Niemann

Es war eine der größten Übungen, die in jüngster Zeit im Landkreis Heidekreis durchgeführt wurde. Am vergangenen Freitag und Sonnabend wurde an mehreren Deich-Brennpunkten in der Samtgemeinde Rethem der schlimmste Fall geübt - drohende Deichbrüche. Auch im Kreishaus in Bad Fallingbostel wurde der Ernstfall geprobt und vom Katastrophenschutzstab und Technischer Einsatzeinleitung mit einem Stab der betroffenen Kommune das Einsatzgeschehen delegiert.

