Bis zu vier Windanlagen sind in Planung in der Samtgemeinde Rethem

Von: Florian Adolph

Teilen

Beim Bürgerinformationsabend standen unter anderem Windkraft und Photovoltaik in der Samtgemeinde Rethem im Mittelpunkt © Florian Adolph

Beim Bürgerinformationsabend im Rethemer Burghof sind außerdem die Themen: Haushalt, der Photovoltaik-Kriterienkatalog, der Neubau der Allerbrücke, die Kindergartenerweiterung, und mehr, aufgegriffen worden.

Rethem – Beim Bürgerinformationsabend der Samtgemeinde Rethem am vergangenen Donnerstag blieben im Burghof zwar viele Plätze unbesetzt, unter Anwesenden waren allerdings so manche, die sich rege beteiligten und konkrete Fragen stellten. Auch wenn er sich mehr Teilnehmer wünschte, freute sich Samtgemeindebürgermeister Björn Symank, dass wieder ein paar neue Gesichter dabei waren. Neben ihm standen vier Vertreter des Samtgemeinderates den Bürgern Rede und Antwort: Torsten Gudehus von der CDU; Wolfgang Leseberg, SPD; Felix Camphausen von der Aller Samt- und Stadtgemeindeliste (ASGL) und Hans-Jürgen Dammann, Bürgerliste Rethem Aller (BRA).

Die Bürgerinnen und Bürger brachte Bürgermeister Björn Symank zunächst auf Stand, was sich seit dem letzten Treffen getan hatte. So erwähnte er unter anderem, dass der Feuerwehrbedarfsplan beauftragt worden sei(wir berichteten), dass die Schulsanierung Fahrt aufnehme und einige Sozialbetrugsfälle in Bearbeitung seien.

Es folgte der Haupteil des Info-Abends. Den Anwesenden brachte Symank Hintergründe zum Haushalt, der Kindergartenerweiterung, der Freiflächen-Photovoltaik und dem Ausbau der Allerbrücke näher. Im Mittelpunkt des Abends stand allerdings die Windenergie.

„Ein Großteil der Windanlagen, für die wir Platz haben, werden wir auch aufstellen müssen“

Drei bis vier potenzielle Windenergie-Projekte befinden sich in der Samtgemeinde Rethem in Planung. „Ein Großteil der Anlagen, für die wir Platz haben, werden wir auch aufstellen müssen“, erzählte Symank. „Wenn wir die Flächenziele im Landkreis nicht erreichen, verlieren Gemeinde und Landkreis die Steuerungsmöglichkeiten über die Errichtung von Windparks.“

Die Landesregierung möchte eine Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie. Ebenso soll ein Gesetzesentwurf für ein Beteiligungsgesetz, ähnlich dem „Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern“, für Niedersachsen kommen. Dabei gehe es darum, dass sich Privatleute (auch Zusammenschlüsse von solchen) und Kommunen direkt an Windparks beteiligen dürfen und somit auch direkt von ihnen profitieren können.

Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaikanlagen führt zu Diskussionen

Bürgermeister Symank trug des Weiteren vor, die Samtgemeinde Rethem wolle einen Katalog aufstellen, der die Kriterien für den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen festlegt. Einige der Mitgliedsgemeinden haben dies schon gemacht. Um den Kriterienkatalog der Samtgemeinde gebe es allerdings noch Diskussionen, da durch diesen den Mitgliedsgemeinden bei ihren Katalogen Vorgaben gemacht werden könnten. Dies würde einen Teil der Eigenkompetenzen der Mitgliedsgemeinden einschränken. Björn Symank unterstützt allerdings, dass die Samtgemeinde bei der Photovoltaik die Planungshoheit übernehmen solle. Es sei ihm aber auch wichtig, dass „den Mitgliedsgemeinden ein gewisser Handlungsspielraum bleibt“.

Die Haushaltslage, die Kindergartenerweiterung, die Allerbrücke und mehr

„Die Haushaltslage ist mau“, gab Bürgermeister Symank zu. Es gebe Defizite in allen Mitgliedsgemeinden, unter anderem wegen der gesteigerten Kosten, zum Beispiel bei der Energie. Es solle aber dennoch weiterhin in Projekte investiert werden. Ziel sei es „aufs Geld zu schauen, aber dennoch einiges möglich zu machen“, sagte Symank. So berichtete er von Vorhaben wie dem Neubau der Wölpebrücke oder der Sanierung der Grundschulmensa. Weitere geplante Investitionen hatte der Samtgemeindebürgermeister in seiner Präsentation an die Leinwand geworfen.

Infolgedessen ging er auch auf die Kindergartenerweiterung ein (wir berichteten). Es werde überlegt, die bestehenden Kindergärten entweder zu erweitern oder einen Neubau zu planen, um die Lücke in der Kinderbetreuung zu schließen. Es gebe bei den Überlegungen eine leichte Tendenz zum Neubau, so Symank, dies wäre allerdings die teurere Option.

Auch der Neubau der Allerbrücke (wir berichteten) war Thema des Bürgerinformationsabends. Es wurde dabei darauf hingewiesen, dass die Aller während der gesamten Bauzeit überquerbar bleiben soll. Vereinzelte Sperrungen wären allerdings möglich.

Des Weiteren stellte Symank vier Schwerpunkte für das kommende Jahr vor. Zwei seien dabei noch von 2022 geblieben – neben der erwähnten Erweiterung der Kinderbetreuung, stehen auch pünktliche Haushalte auf der Agenda. Zwei Projekte seien dazugekommen, namentlich die Sanierung der Mühlenstraße und der Planungsfortschritt beim Wohnungsbau.

Fragen und Anregungen der Bürger

Nachdem der Samtgemeindebürgermeister seine Präsentation abgeschlossen hatte, konnten die anwesenden Bürger noch weitere Anregungen und Fragen vorbringen. So berichteten einige Zuhörer von Straßen, in denen trotz Energiesparmaßnahmen noch die ganze Nacht durch die Straßenbeleuchtung angeschaltet sei. „Muss das so sein?“, kam die Frage.

Es wurde auch über den Zustand der Radwege diskutiert. Dabei wies Symank darauf hin, dass konkrete Mängel beim Mängelmelder auf der Webseite der Samtgemeinde Rethem angegeben werden können. Es wurde in dem Zusammenhang von Bürgern vorgeschlagen, über eine aktuellere Beschilderung der Radwege nachzudenken.

Am Ende der Veranstaltung bat Björn Symank die Anwesenden, doch etwas Werbung für den Bürgerinformationsabend zu machen. „Als wir anfingen, kamen um die 30 Bürger, jetzt sind es nur noch 17.“ Wenn es noch sehr viel weniger würden, lohne es sich bald nicht mehr, diesen Abend zu veranstalten. Dabei würde die Informationsveranstaltung eine unkomplizierte und bürgernahe Möglichkeit für jeden bieten, der sich einbringen wolle, ermunterte Symank zur Teilnahme.