Bierde: Sperrungen und Behinderungen

Bierde - Die Straßenbaumaßnahmen im Logenbergsweg in Bierde beginnen am Mittwoch, 1. Februar. Das teilt die Samtgemeinde Rethem mit. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Klaus Gross Straßenbau aus Drakenburg. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 28. Februar.

In diesem Zeitraum ist mit Behinderungen in den Zufahrtsbereichen der Grundstücke zu rechnen. Eine Vollsperrung des Logenbergweges wird von Mittwoch, 8. Februar, bis Freitag, 10. Februar, im Bereich zwischen L 159 und Abzweig in Richtung Friedhof erfolgen. An diesen drei Tagen ist eine Zufahrt zu den Grundstücken nicht möglich. Die Verwaltung bittet, sich darauf einzustellen.

Der Bereich zwischen Abzweig zum Friedhof und Abzweigung Feldweg Gallberg wird gefräst. Auch hier ist eine Vollsperrung im voraussichtlich gleichen Zeitraum geplant. Vorab werden vorbereitende Maßnahmen in halbseitiger Sperrung ausgeführt. Individuelle Absprachen vor Ort können mit dem Polier der Firma Gross Straßenbau getroffen werden. Ansprechpartner des Unternehmens ist Diplom-Ingenieur Peter Fuhlrott, Telefon 05024/9808-0.

Für Fragen und Informationen zum Bauvorhaben steht der Bauamtsleiter der Samtgemeinde Rethem, Nils Schobeß, unter Telefon 05165/9898-60 zur Verfügung.

Witterungsbedingte Verzögerungen sind nicht auszuschließen. Für die Unannehmlichkeiten wird um Verständnis gebeten.

