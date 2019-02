Biathlon-Tour kommt nach Walsrode

Walsrode - Auf Walsrode wartet in diesem Jahr ein ganz besonderes Sportevent: Am Samstag, 24. August, von 13 bis 20 Uhr, macht die Biathlon-Deutschland-Tour für die dritte ihrer fünf Niedersachsenetappen auf dem Rathausplatz Station. Das Walsroder Stadtmarketing hat die Veranstaltung, die bereits in vielen anderen deutschen Orten zu Gast war, in die Stadt geholt.

Die Biathlon-Deutschland-Tour ist mit mehr als 70 000 Schnupperschützen und rund 9 000 Wettkämpfern auf 130 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. In dieser Saison kommt die mobile Arena in 40 Städte. Alle Neugierigen sind zum Wettkampf in einer Sportart eingeladen, die diverse Fähigkeiten erfordert, jedoch für fast alle Teilnehmer eine neue Erfahrung darstellt. Das Tour-Motto lautet: „Jeder Freund dieser Sportart kann selbst und kostenlos für einen Tag zum Biathleten werden.“

Tourleiter Martin Bremer: „Ohne Munition, doch ein Knaller für alle Neugierigen.“ Der beliebteste TV-Wintersport der Deutschen werde nun für seine Fans ohne Schnee, ohne die Gefahren des Schießens, jedoch so authentisch wie möglich in die Stadt gebracht.

An vier Stehendschießplätzen betreut Bremers „inMOTION“-Agentur Biathlongewehre, die mit finnischer Infrarottechnik ausgestattet sind. Alle Neugierigen können spontan mitmachen und ihre Treffsicherheit testen. Der Einzelwettkampf für alle findet zwischen 13 und 15.45 Uhr sowie 18.30 und 20 Uhr statt. „Es ist keine Voranmeldung nötig.“

Wer den magischen Moment des Biathlons, nämlich das Schießen unmittelbar nach körperlicher Anstrengung, erleben möchte, meldet sich zum parallel laufenden Cardio-Biathlon-Duell an. Auf in Skandinavien entwickelten Thoraxtrainern wird die Doppelstocktechnik des klassischen Langlaufs simuliert. Immer wenn mindestens zwei Wettkämpfer angemeldet sind, starten sie zum 400-Meter-Skilanglauf, dem ein Stehendschießen mit fünf Schüssen folgt. Tagessieger wird der Teilnehmer mit der höchsten Trefferzahl. Bei Gleichheit entscheidet die schnellere Zeit. Am Wettbewerb kann jeder teilnehmen. Vorkenntnisse im Biathlon sind nicht erforderlich, sondern lediglich das Interesse an der Sportart und etwas Mut, denn die durchgehend moderierten Wettkämpfe werden nicht selten von Schaulustigen verfolgt. Die Anmeldung erfolgt direkt am 24. August am Stand der Biathlon-Tour. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Jeder Wettkämpfer mit einem fehlerlosen Schießen gewinnt darüber hinaus an Ort und Stelle das originale Shootingstar-T-Shirt.

Der Tagessieger erreicht das Finale, das im Rahmen eines Biathlonwochenendes in der Ruhpoldinger Chiemgau-Arena am 25. und 26. Januar 2020 stattfinden wird. Er tritt gegen die Gewinner der anderen Tourstädte an. Dem Champion winkt eine Reise für zwei Personen in Göbel’s Schlosshotel Prinz von Hessen. Der Etappensieger aus Walsrode wird Ehrengast von Olympiasieger Fritz Fischer beim Biathloncamp in der Chiemgau-Arena Biathlon sein. Ein gemütlicher Hüttenabend und das Finale der Etappensieger runden das Biathlon-Wochenende ab.

Ausgetragen wird am 24. August zudem eine Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft. Los geht es um 16 Uhr, eine Voranmeldung ist für diesen Wettkampf nötig. Walsrodes Vereine, Unternehmen, Familien, Schulklassen und Institutionen sind eingeladen, mit Staffeln aus vier Personen an der Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft teilzunehmen. Jeder Teilnehmer läuft 400 Meter, Wettkämpferinnen 300 Meter im klassischen Skilanglauf auf dem Thoraxtrainer, gefolgt von fünf Schüssen Stehendschießen. Für jeden Fehlschuss werden 15 Sekunden Zeitstrafe „abgebrummt“, bevor per Handzeichen der Staffelkollege ins Rennen geschickt wird. Je drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Die schnellsten drei stehen im Finale um den Stadtmeistertitel. Die besten Mannschaften werden mit Preisen ausgezeichnet. Es kann jeder ohne Vorkenntnisse teilnehmen. Ein Übungsschießen für alle findet am Eventtag von 13 bis 15.45 Uhr an der Biathlonarena statt. Anmeldung bis 16. August beim Stadtmarketing Walsrode, Reinhard Plötz, E-Mail vorstand@stadtmarketing. mü