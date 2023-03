Brazzo Brazzone in Rethem: Bewegungsfreiheit dringend notwendig

Tenor- und Altsaxophon sowie Trompete sorgten für satten Sound im Burghofgewölbe. © Bätje

Die Formation Brazzo Brazzone nahm das Publikum im Burghof Rethem mit auf eine Reise um die Welt. Die Musik ging direkt in die Beine.

Rethem – Der Burghof bebte, als die Formation Brazzo Brazzone das Rethemer Publikum zu einer Reise um die Welt einlud. Von Skandinavien über den Balkan bis nach Brasilien ging die Tour.

Man hatte wohlweislich darauf verzichtet, allzu viel Gestühl im Kellergewölbe unterzubringen – und das war auch gut so, denn das Publikum brauchte Bewegungsfreiheit. Von Anfang an legte das Sextett Wert auf Interaktion, forderte zum Mitsingen auf. Dazu rhythmisches Klatschen, Schnippen mit den Fingern, irgendwie war man immer in Bewegung und dazu brauchte man eben Platz.

Was die Band präsentierte, lässt sich schlecht in eine Schublade stecken. Das ging von der Polka, die man glatt mit Ska hätte verwechseln können, über Funk, Jazz und Rhythmen vom Balkan hin bis zu melancholischen Stücken und Salsa aus Brasilien. Die meiste übrige Musik ging geradewegs in die Beine. Dazwischen immer aufmunternde und anspornende Aufrufe an das begeistert mitgehende Publikum. So etwas würde man gerne wieder im Burghof hören. bä