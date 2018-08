Beitritt zum Netzwerk Energieeffizienz bejaht

Rethem - Dem Beitritt zum Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis stimmte der Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Samtgemeinde Rethem in seiner jüngsten Sitzung einvernehmlich zu.

Dominique Diederich, Leiter der Energieagentur Heidekreis, berichtete, um was es geht. 2013 habe der Heidekreis mithilfe von Beratungsunternehmen ein integriertes Klimaschutzkonzept erstellt und überlegt, wie das Papier mit Leben versehen werden kann. Per Kreistagsbeschluss wurde die Kommunale Heide Dienstleistungs-GmbH (KHD), Träger ist der Landkreis, mit dem Aufbau und Betrieb einer Energieagentur betraut. „Die Arbeit richtet sich danach, was im Klimaschutzkonzept steht“, so Diederich.

Zielgruppen seien Privatpersonen, Kommunen und Unternehmen. Es habe in den vergangenen drei Jahren etwa 500, meist kostenfreie Energieberatungen gegeben. Diese seien durch das Einwerben von Fördermitteln in Höhe von 100 000 Euro finanziert worden.

Jährlich sei die Agentur mit jeweils 50 000 Euro von NBank und Heidekreis sowie 25 000 Euro von den Kommunen unterstützt worden. „Zum Jahresende läuft die Förderung durch die NBank aus“, sagte Diederich. Die 25 000 Euro der Kommunen sollten im Verein institutionalisiert werden. Der Heidekreis habe zugesagt, 100 000 Euro zu übernehmen.

Wegen der notwendigen Verschiebung der Mittel könnten künftig Unternehmen und Kommunen in größerem Umfang versorgt werden, so Diederich. Das Stichwort laute „Kommunales Energiemanagement“. Es gehe um den Ist-Zustand von Gebäuden und deren Einsparpotenzial als Erst-Ziel. Hierzu gehörten Vergleiche mit anderen Gebäuden, erläuterte der Agentur-Leiter.

Der Beitrag sehe 20 Cent pro Einwohner und Jahr vor. Die Einzelberatung der Kommunen sei bereits in der Mitgliedschaft enthalten. - sal