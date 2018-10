Schüler der Londy-Schule stellen ihre Bilder im Burghof aus

Rethem - Seit einigen Tagen hängen die Werke von Schülern der dritten, vierten und fünften Klassen im Rethemer Burghof. Den Kontakt zwischen Burghof-Verein und Londy-Schule stellte die pensionierte Grundschullehrerin Marika Iversen-Daube her, die im Burghof-Verein für Ausstellungen zuständig ist.

Ausgewählt wurden die Ausstellungsstücke von Kunstlehrerin Jella Jüttner, die in den vergangenen Monaten intensiv mit den Schülern daran gearbeitet hat. In ihren Kunststunden lernen die Schüler ganz unterschiedliche Künstler und Techniken kennen, sodass sie bei jedem Thema neue Lernerfahrungen machen können.

„Zu den jeweiligen Themen stellen sie ganz individuelle Produkte her, auf die sie am Ende stolz sind“, erzählt Jella Jüttner, die Kunst studiert hat und wertvolle Tipps im Unterricht geben kann. Unter anderem gehörten Paul Klee oder Friedensreich Hundertwasser, aber auch verschiedene Graffitis bereits zu den Unterrichtsinhalten. Gearbeitet wird mit Acryl- und Ölfarben, mit Öl-Pastell-Kreiden und Deckfarben.

Es sei faszinierend, welche Sachkenntnis die Schüler mittlerweile schon über Techniken und Künstler hätten. Kunstunterricht in der Schule hat in den Augen der engagierten Lehrerin eine große Bedeutung: „Besonders in der heutigen Zeit, in der die Feinmotorik der Kinder immer schlechter wird, üben wir diese Fertigkeiten über das künstlerische Tun.“ Das Vorstellungsvermögen und eine gewisse Planung seien weitere Fähigkeiten, die trainiert würden. „Die Schüler müssen eigene Ideen entwickeln und sich lange auf etwas einlassen. Viele von ihnen blühen richtig auf im Kunstunterricht“, betont Jella Jüttner.

Außerdem gehöre dazu, sparsam mit den Materialien umzugehen, sie sich zu teilen und hinterher auch aufzuräumen. Soziale Kompetenzen würden gestärkt durch die Reflektionen, die die Kunstlehrerin an die Fertigstellung der Werke anschließt. „In unseren ‚Tip-Top-Gesprächen‘ geben sich die Kinder gegenseitig wertschätzende Rückmeldungen“, verrät die Kunstlehrerin und freut sich für die Kinder über die Möglichkeit, ihre Bilder im Burghof auszustellen und so einem breiteren Publikum vorzustellen.

Um mehr Einblick in die Arbeit in der Schule zu geben, hat die Lehrerin Texte zu den jeweiligen Künstlern und den Unterrichtsinhalten angefertigt und ausgehängt.

Schulleiterin Sandra Steinhoff-Schäfer ist begeistert von Jella Jüttners Kunstunterricht und ihrem Engagement: „Die Kinder sind mit Begeisterung dabei und es macht ganz viel Freude, ihnen dabei zuzugucken“, betont sie.

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich in jedem Fall über viele Besucher der Ausstellung, die noch bis Ende Oktober zu den Öffnungszeiten des Burghof-Cafés, sonntags, von 14 bis 17 Uhr, zu sehen ist. Im November und Dezember können die Bilder außerdem während der Veranstaltungen betrachtet werden. Nähere Informationen dazu unter www.burghof-rethem.de.