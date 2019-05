Bedeutung Europas wächst

Rethem – „Die Wahlbeteiligung zeigt, dass die Leute Europa als wichtiges Thema ansehen.“ Dazu hätten sicherlich auch die vielen Aufrufe beigetragen. Rethems Samtgemeindebürgermeister Cort-Brün Voige zeigte sich Sonntagabend zufrieden: Knapp 60 Prozent der Samtgemeinde-Einwohner gaben ihre Stimme bei der Europawahl ab, 48,7 Prozent beim Urnengang und angemeldete 11,1 Prozent per Briefwahl, erzählte er auf Nachfrage.

Das Ergebnis weist eine ähnliche Tendenz auf wie auf Bundesebene: deutliche Verluste bei CDU und SPD, Gewinne für die Grünen und die AfD. Gerade kleinere Parteien profitierten davon, dass es in Europa keine Fünf-Prozent-Hürde gebe, sagte er. „Es fällt dem einen oder anderen leichter, sein Kreuz bei der Europawahl an anderer Stelle zu setzen als bei den sonstigen Wahlen.“

Der Block der etablierten vier Parteien, CDU, SPD, FDP und Grüne, hat von 2014 (86,22 Prozent) bis 2019 (77,93 Prozent) deutlich an Stimmen verloren. Aber auch Veränderungen machten Demokratie aus. „Es wäre gut, wenn es auf europäischer Ebene zu handlungsfähigen Mehrheiten kommt und man nicht von Populisten abhängig ist, egal, ob rechts oder links“, so Voige abschließend.

In der Samtgemeinde Rethem erzielte die CDU 31,78 Prozent (2014 42,67 Prozent), die SPD 22,96 Prozent (31,5 Prozent), die Grünen 17,41 Prozent (10,07 Prozent), die FDP 5,78 Prozent (1,98 Prozent), die AfD 10,51 Prozent (5,55 Prozent) und die Linke 2,86 Prozent (2,85 Prozent).

Die CDU erhielt ihr stärkstes Ergebnis mit 38,06 Prozent in Rethem-Moor, ihr schwächstes in Böhme (25,53 Prozent). Die SPD bekam die meisten Stimmen in Häuslingen (25,08 Prozent), die wenigsten in Rethem-Moor (18,22 Prozent). Während diese beiden Parteien in Rethem-Moor fast 20 Prozentpunkte auseinanderliegen, trennten sie in Böhme nur drei Stimmen. In allen fünf Wahlbezirken (ohne Briefwahl) erzielten die Grünen zwischen 16 und 18 Prozent. Die AfD erhielt besonders viele Stimmen in Frankenfeld (15,31 Prozent) und Böhme (14,21 Prozent).

Im Heidekreis gab es 83 825 Wahlberechtigte, von denen 58,31 Prozent, ihre Stimme abgaben. Die Beteiligung war damit noch höher als bei der Europawahl 2014 (51,07 Prozent), als gleichzeitig Bürgermeister- und Landratswahlen anstanden.

Die CDU erhielt kreisweit 31,19 Prozent der Stimmen (2014 41,49 Prozent), die SPD 22,17 Prozent (32,5 Prozent), die Grünen 20,15 Prozent (9,19 Prozent), die FDP 5,07 Prozent (2,41 Prozent), die Linke 3,09 Prozent (3,14 Prozent) und die AfD 9 Prozent (5,49 Prozent). sal