19 statt 27 neue Grundstücke in Rethem

Von: Klaus Müller

Kevin Grochotzky, Fachbereichsleiter 2 (Bauen), erläuterte vor dem Rat noch einmal den Entwurf. © Klaus Müller

Die Planungen für das Baugebiet „Klotzeburg“ gehen in die nächste Runde. Stadtdirektor Björn Symank machte sich für den jetzt beschlossenen Entwurf stark.

Rethem – Nun können die Planungen für das neue, mitten in der Stadt Rethem gelegene Baugebiet „Klotzeburg“ weitergeführt werden. Mit den Stimmen der SPD und der ASGL beschloss der Stadtrat am Dienstag den Grobentwurf 3a. Die CDU stimmte mit ihren fünf Ratsmitgliedern dagegen.

Stadtdirektor Björn Symank hatte sich für den jetzt beschlossenen Entwurf stark gemacht, weil darin die fünf Pferdekoppeln, die eine grüne Zone am Rande des Bebauungsgebietes darstellen würden, erhalten bleiben. Symank: „Dieser Beschluss war eine Herzenssache für mich.“

Der Grobentwurf des neuen Bebauungsgebietes „Klotzeburg“ mit 19 Bauplätzen. © H+P Ingenieure

Tatsächlich scheint es gerade in dieser Zeit sinnig zu sein, solch ein Kleinod mitten in Rethem zu erhalten. Ähnliche Reaktionen hatte es bereits in der vorangegangenen Sitzung von Seiten der SPD und von den Damen der ASGL gegeben.

Von den einmal angedachten 27 Bauplätzen fallen mit dieser Neuplanung acht weg, sodass es voraussichtlich um 19 neue Grundstücke für Rethem geht.

„Es wird noch dauern, bis wir unsere Planungen beendet haben“, sagte der Stadtdirektor. Zunächst werde jetzt eine Erschließungsgesellschaft gesucht, die dieses Projekt übernehmen möchte. Dabei wäre es gut, wenn Konzepte für die Einsparung von Energie in die Vorschläge der Unternehmen eingebunden würden.

Das geplante Baugebiet soll übrigens von der Straße Klotzeburg aus erreicht werden können.