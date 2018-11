Radweg: Baubeginn wohl 2020

Rethem - Ein für die Gemeinden Böhme und Häuslingen sehr wichtiges Thema steht vor der Realisierung. Seit mehr als 20 Jahren strebt die Gemeinde Häuslingen den Bau eines Radweges an der L 159 vom Ortsausgang Groß Häuslingen bis zur B 209 an.

Seit elf Jahren ist es Ziel der Gemeinde Böhme, die Orte Altenwahlingen, Böhme und Bierde an der L 159 mit einem Radweg an das vorhandene Netz anzubinden. Samtgemeindebürgermeister Cort-Brün Voige teilt mit, dass es konkrete, positive Aussagen von der Niedersächsischen Landesstraßenbauverwaltung in Verden gibt.

Von dort sei avisiert worden, dass ein Bau im zeitlichen Zusammenhang mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Otersen im Jahre 2020 vorgesehen ist.

Bereits 2007 beschlossen die Gemeinderäte in Häuslingen, Böhme, Hodenhagen, Kirchlinteln und der Samtgemeinde Rethem gleichlautend, einen Lückenschluss des Radweges an der L 159 zwischen der L 160 (Kirchboitzen-Verden) und der L 190 (Walsrode-Hodenhagen) anzustreben. Der vorhandene Radweg verbindet derzeit die Orte von Wittlohe über Otersen und Klein Häuslingen bis Groß Häuslingen.

Die Gemeinden Böhme und Häuslingen sind seit 2012 mit diversen Planungsleistungen in Vorleistung getreten, um das nächste Teilstück zwischen Groß Häuslingen über die B 209 bis Altenwahlingen zu realisieren. Bauerlaubnisvereinbarungen von allen betroffenen Grundstückseigentümern seien eingeholt worden, so Voige weiter.

Die Gesamtkosten, die von den beiden Gemeinden übernommen wurden, betragen rund 35.000 Euro. Das Planfeststellungsverfahren wurde in diesem Jahr vom Heidekreis durchgeführt. Voige: „Es wurde sehr zügig und problemlos abgewickelt.“ Nun liegen sämtliche Unterlagen vollständig und geprüft bei der Niedersächsischen Straßenbaubehörde in Verden. Von dort seien die entsprechenden finanziellen Mittel zum Bau beim Land einzufordern, um den Radweg im Jahr 2020 zu bauen.

Es soll aber noch weitergehen: Im Sommer habe der Rat der Gemeinde Böhme einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass als nächstes Teilstück an der L 159 die Strecke zwischen Altenwahlingen über Böhme bis Bierde mit einem Radweg versehen werden soll. Ein entsprechender Antrag sei Voige zufolge an die Behörde in Verden gerichtet und dem Heidekreis mit der Bitte um entsprechende Berücksichtigung in der vom Landkreis aufzustellenden Prioritätenliste überreicht worden.

In dieser Aufstellung der im Heidekreis an Landesstraßen gewünschten Radwege wird das Teilstück aktuell auf Platz vier der noch nicht realisierten und noch nicht in Umsetzung befindlichen Radwege geführt. Das Radwegekonzept der NLStBV (Stand 2016) weist die Verbindung im vorrangigen Bedarf aus.

„Wie wichtig der Wunsch für die Bürgerinnen und Bürger ist, hat sich aktuell bei der Erstellung der Dorfentwicklungsplanung in der ,Dorfregion von Bierde bis Wittlohe' gezeigt“, erzählt Voige. „Hier wurde der Wunsch nach einem die ganze Dorfregion verbindenden Radweg in allen Orten mit der höchsten Priorität versehen. Im Gemeinderat und bei den Bürgern besteht der große Wunsch, dass bis zum Bau nicht erneut mehr als 20 Jahre vergehen.“