70 km/h ist ihm zu schnell: Mann bestellt neues Temposchild und will es anschrauben

Tempo 50 statt 70: Ein Mann hat sich selbst ein neues Temposchild bestellt und wollte es an der B209 anschrauben. Leider passten die Schrauben nicht...

Rethem - Der Mann wollte sein offenbar länger geplantes Vorhaben am Montagabend gegen 21.40 Uhr in die Tat umzusetzen, teilt die Polizei mit. Weil er der Meinung war, dass Tempo 70 außerhalb geschlossener Ortschaften an der B209 zu schnell sei, kam er auf eine eigenwillige Idee. Er bestellte sich kurzerhand ein Tempo-50-Schild und wollte es an der Bundesstraße in Rethem über das Tempo-70-Schild schrauben.

Rethem: Mann kann „Meisterwerk “ nicht beenden

Dazu nahm er eine Leiter, stieg hoch und bohrte zwei Löcher in das verschmähte Verkehrsschild. Weil die Schrauben nicht passten, konnte er sein „Meisterwerk“ allerdings nicht beenden, bevor die alarmierte Polizei eintraf. Die Polizeibeamten leiteten ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein.

