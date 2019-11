Auto landet im Flussbett

Rethem – Auf der L 157, zwischen Rethem und Frankenfeld, kam es am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Beteiligten, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Die Schwarmstedterin kam mit ihrem Auto aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen, prallte gegen ein Brückengeländer, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem trockenen Flussbett.

Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 5 000 Euro, der Gesamtschaden auf 8 200 Euro geschätzt.