Ausverkauftes Heimspiel

Rethem – Für Christian Felski und Timo Kreis war es so etwas wie ein Heimspiel. Beide stammen aus dem Heidekreis und haben am Walsroder Gymnasium ihr Abitur gemacht.

Kein Wunder also, dass sie sich in heimatlichen Gefilden auf eine treue Fangemeinde verlassen können – obwohl man im Rethemer Burghof am vergangenen Freitag kaum Mitschüler oder Kommilitonen im Publikum erblicken konnte. Der Zuhörerkreis zählte mehr zum fortgeschrittenen Alter.

Die beiden Musiker machten es recht clever, indem sie sich erst einmal vorstellten. Timo Kreis strebt das höhere Lehramt an, Felski sieht seine Stärken eher im technischen Bereich. Sie fahren also zweigleisig. Musikkabarett ist für sie bis jetzt noch nicht das ganze Leben.

Davon spürte man jedoch nichts. Im Burghof kamen sie mit ihrem Programm mit Liedern des bekannten Klavierkabarettisten und Wortakrobaten Bodo Wartke sehr glaubwürdig rüber. Dazu Felski: „Wir covern zwar die Songs von Bodo Wartke, doch es ist viel Authentizität dabei, könnte uns so gleichermaßen passiert sein.“

Der Funke zwischen Künstlern und Publikum sprang sehr schnell über, vor allem als die beiden anfingen, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Zu Wartkes Liedern gilt es zu sagen: Ein bei ihm häufig wiederkehrendes Thema ist die Liebe, mit zum Teil bissigen Seitenhieben auf die Frau: „Mit Logik allein überzeugst du Frauen nicht!“

Das Publikum im ausverkauften Burghof hatte jedenfalls seinen Spaß, und auch Christian Felski und Timo Kreis zeigten sich von der Atmosphäre und dem Flair des historischen Gemäuers überaus angetan. bä