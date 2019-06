Andrang am alten Speicher

Gutes Wetter lockt wesentlich mehr Besucher / Traditionelles Programm

+ Die ältere Frauengeneration der türkischen Mitbürger füllte das Büfett. Fotos: Bätje

Rethem - Von Fritz Bätje. Am Morgen wurde noch manch banger Blick gen Himmel gerichtet, doch die Rethemer hatten Glück. Es wurde zunehmend freundlicher. Als sich die Besucher gegen 10.30 Uhr zum Gottesdienst am Allerdeich unter freiem Himmel trafen, ließ sich sogar die Sonne blicken. Manch einem schien sie sogar zu stark, denn die Gemeindemitglieder waren ihr 45 Minuten lang voll ausgeliefert. So musste der eine oder andere kreativ werden. Prompt bastelten sich einige Rethemer aus den Liederzetteln eine kleine Kopfbedeckung oder eine Sonnenblende.