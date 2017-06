Amazonen geben in Bierde den Ton an

Melissa Eickhoff regiert für ein Jahr

Die Majestäten 2017 des Schützenvereins Bierde am Ortsstein

Bierde - Es gibt Gemeinden, in denen fallen Schützenfeste aus, in manchen Vereinen wird über eine Auflösung nachgedacht oder mit Notvorständen gearbeitet. Nicht so in Bierde. Bester Beweis dafür war das große Festessen, zu dem sich 132 Mitglieder und Freunde des Vereins eingefunden hatten. „Nur einmal hatten wir schon mehr Gäste“, berichtete der erste Vorsitzende Torsten Eickhoff. Es seien 145 gewesen.