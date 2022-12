Ein Ehepaar aus Rethem macht Schmuck aus Besteck

Von: Harald Röttjer

Schmuckhersteller Karen März-Bösewill und Thomas Bösewill an ihrem silbern glitzerndem Stand. © röttjer

„Kunst ist schön –macht aber auch viel Arbeit.” Dieses Zitat von Karl Valentin prägt die Freizeitgestaltung des in Rethem wohnenden Ehepaares Karen März-Bösewill und Thomas Bösewill mit einem ungewöhnlichen Hobby: Thomas Bösewill beschäftigt sich seit etwa acht Jahren damit, Besteckteile aus altem Silber zu Schmuck zu verarbeiten und ist gemeinsam mit seiner Frau auf vielen Märkten in der Umgebung unterwegs, um den in einer kleinen Werkstatt hergestellten Schmuck anzubieten.

„Praktisch das ganze Jahr über wird auf den Märkten der Kunsthandwerker dieser Schmuck angeboten, insbesondere aber in der Vorweihnachtszeit lassen sich die mit viel Liebe zum Detail hergestellten Unikate als außergewöhnliches Geschenk an die Frau oder an den Mann bringen”, sagt Thomas Bösewill. Die beiden Schmuckhersteller sind in den Wochen vor dem Fest des Jahres immer „on Tour”, zum Beispiel beim Kunsthandwerkermarkt in Visselhövede oder beim Ginseng-Markt auf der Florafarm in Bockhorn.

Ein schöner Ring für die Frau sollte erste Schmuckstück werden

Seinen Ruf als Naturtalent in der Technik erwarb sich der Rethemer bereits in jungen Jahren und diese Begabung kam ihm bei der Ausbildung sowie dem späteren Berufsleben unter anderem als Reha-Techniker zu Gute. Sein technisches Verständnis war die wichtige Basis für das Recycling der Bestecke, wenn auch anfangs so manches Lehrgeld zu zahlen war. „Es war eben eine andere Art der Technik, bei der mit anderen Geräten gearbeitet werden muss”, war sich Bösewill damals bald bewusst.

Startschuss für das „Hobby“ war 2014 eine Fahrt nach Berlin. Auf einem Flohmarkt sahen wir dort einen Kunsthandwerker, der sich sichtlich mühte, aus altem Silberbesteck mehr schlecht als recht Ringe herzustellen. „Da ich ja für mein loses Mundwerk bekannt war, sagte ich zu Karen – das kann ich besser.“ Zuhause angekommen, fuhr er zu seiner Mutter und fragte nach einem nicht mehr benötigten alten silbernen Kaffeelöffel. Sie fand einen und damit verschwand der angehende Kunsthandwerker in der Garage seines Vaters und bemühte sich, einen schönen „runden“ Ring für Karen zum Geburtstag zu fertigen.

„Dass es so schwer sein würde, hatte ich mir gar nicht vorstellen können”, bekannte Bösewill. „Aber es gelang mir. Karen war so sehr zufrieden, dass sie mir zu Weihnachten einen vom Verdener Hans-Jürgen Maaß geleiteten Kurs an der Verdener VHS schenkte. „Hier lernte er die Geheimnisse rund um die Bearbeitung der Besteckteile kennen, so zum Beispiel, dass das man das Material erst durchglühen und dann in Säure abschrecken musste, bevor es vernünftig bearbeitet werden konnte. Wenn man weiß, wie man aus altem Silberbesteck Schmuck herstellen kann, geht das viel einfacher.“

Kurs verfeinert die Kenntnisse

An diesen Kurstagen habe er jedes Mal ein schönes Schmuckstück gefertigt und es abends seiner Frau geschenkt. „Und dass ich diesen Schmuck machen würde, sprach sich dann in unserem Bekanntenkreis schnell herum.” So sei eine gute Freundin im Herbst 2015 auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob er ihr aus dem geerbten Silberbesteck ihres Vaters zu Weihnachten für alle weiblichen Familienmitglieder etwas fertigen könne. Angefragt und getan, mit kreativem Geschick fertigte er zwölf Kettenanhänger in Krakenform und stieß damit auf einhellige Begeisterung.

Hier zeigte sich schnell, dass das vorhandene Werkzeug nicht ausreichte. Also wurden nach und nach immer mehr Spezialwerkzeuge und Gerätschaften wie eine Poliermaschine, eine mechanische Ringbiegemaschine, verschiedene Rundbiegezangen und Ringbiegezangen angeschafft. Da altes Fachwerk mit dem alten Silberbesteck kombiniert werden musste, war auch der Erwerb von einigen Holzbearbeitungsmaschinen erforderlich. Da er durch seinen damaligen Beruf als Reha-Techniker viel unterwegs war, unterhielt man sich auch über das neue Hobby und das Ganze kam noch mehr ins Rollen.

Erster Marktauftritt 2016 beim Heidehort-Sommerfest

„So hatten wir im Sommer 2016 unseren ersten Marktauftritt beim Sommerfest im Heideort Altenwahlingen”, erläutert Karen März, die für die Koordination der Termine zuständig ist. Hier erhielten sie wertvolle Tipps und Ratschläge sowie Adressen von weiteren Märkten. Zuerst zwar alles noch etwas schleppend, dann kamen immer mehr Termine hinzu. Heute ist das Paar mit den Ergebnissen seines Hobbys zu einer festen Größe geworden und mit dem qualitativ bestechenden Angebot bei vielen Märkten und Veranstaltern gerne gesehen.

Das Material für sein Hobby erhält Bösewill aus dem Freundeskreis, Verwandten und Bekannten, aber auch bei gemeinsamen Besuchen von Flohmärkten wird das Paar fündig.

Zuerst werden die Besteckteile begutachtet, dann durchgeglüht und in Säure abgeschreckt. Dann heißt es, dreimal abwechselnd zu polieren und zu bearbeiten und abschließend das neue Schmuckstück noch einmal von Hand zu polieren.

Die Liebe steckt im Detail

Aus den Stielen von Kaffeelöffeln und Kuchengabeln werden Ringe (in etwa einer Stunde pro Stück) gefertigt, aus Zuckerzangen entstehen Ohrringe (circa 50 Minuten pro Paar), aus Salatgabeln die Elefanten-Kettenanhänger (etwa 2,5 Stunden pro Stück). Zu Blumenvasen und Stiftständer werden Suppenlöffel und Messerstiele (etwa 3,5 Stunden pro Stück) und der zeitliche Aufwand für die aus den Stielen von Mokkalöffel zu Herz-Kettenanhänger beträgt etwa 45 Minuten pro Stück. Für die unterschiedlichen Kettenanhänger, die aus Gabeln und Suppenlöffeln gefertigt werden, ist je nach Aufwand eine Arbeitszeit zwischen einer und zweieinhalb Stunden erforderlich, für Dekoartikel aus altem Fachwerk sowie Suppen- und Soßenkellen je nach Aufwand und Größe zwischen 2,5 bis 4,5 Stunden.

Durch ihre Erfahrung stehen die Eheleute neuen Kunsthandwerkern gerne mit Rat zur Seite, denn den schon erwähnten Kurs an der VHS in Verden/Dauelsen gibt Thomas Bösewill mittlerweile als Dozent. Diesen Kurs bietet er zweimal im Jahr an. Einmal zum Anfang des Jahres vor Ostern und einmal im Spätherbst vor Weihnachten. Der nächste findet vom 16. Februar bis 23. März statt. Anmelden muss man sich direkt bei der VHS in Verden. Das Paar selber ist unter 05165/1498 oder 0162/925510 telefonisch oder per Mail unter Info-Silbeschmuck@eweb.de zu erreichen.