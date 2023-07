Aller-Bootsanleger in Bosse und Rethem wieder nutzbar

Von: Klaus Müller

Der Bootsanleger in Bosse. Hier befindet sich auch die Bootsstation. © Müller

Verwaltungschef Björn Symank ist zufrieden: „Wir haben mit relativ geringem finanziellen Aufwand die Aller-Anleger in Bosse und Rethem am Londy-Park wieder in Ordnung bringen können, weil unsere tüchtigen Mitarbeiter vom Bauhof beherzt zugegriffen und ganze Arbeit geleistet haben.“

Rethem – Von beiden Anlegern her ist ein Ausbooten oder Anlegen nun wieder möglich.

Nach Angaben der Verwaltung wurden 224 geriffelte Lärchenholzbretter und 100 Meter Kantholz verwendet. Das Material sei im Bauhof der Stadt Rethem zurechtgesägt und verschraubt worden. Risse in den Schweißnähten des Aluminiumgerüstes seien zum Glück bei diesen Tätigkeiten entdeckt worden, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Der Schaden ist mittlerweile ebenfalls behoben.

Man habe zunächst über einen GFK-Belag (glasfaserverstärkter Kunststoff) für die Stege nachgedacht, sagte Symank. Weil dies aber rund 10 000 Euro hätte kosten sollen, habe sich die Verwaltung in enger Abstimmung mit der Politik wieder für das gute alte Holz entschieden.

In Bosse liegen die Boote an der Aller wieder bereit. Es kann losgehen. Viele Touristen, aber auch einheimische Paddel-Fans dürften sich hierüber freuen.