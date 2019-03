Abwechslungsreiche Blasmusik

+ Die Haßberger Blaskapelle mit Sängerin Sabine Freymuth. Foto: Bätje

Rethem – Woran denkt man beim Begriff Blasmusik ? Da fallen einem Umzüge mit Marschmusik ein. Trompeten, Posaunen, vielleicht eine Tuba und eine Pauke, die den Takt vorgibt. Wer im Burghof Rethem ähnliche Musik von der Haßberger Blaskapelle, Leitung Heiko Mönch, erwartet hatte, wurde angenehm überrascht. Zu den 25 Musikern gehörten Saxofonisten, Klarinettisten, Querflötisten. Außerdem gab es gesangliche Einlagen von Sabine Freymuth, sogar auf Schwedisch. Es gab also eine regelrechte „Reedsection“. Diese Zusammensetzung ermöglicht diverse Variationen. „Wir sind in vielen Genres zuhause“, so Mönch. Das Publikum hörte Filmmusik aus „The Pirates of the Caribbean“, Klänge von „Pippi Langstrumpf“, „Wochenend und Sonnenschein“ sowie „Africa“ von Toto.