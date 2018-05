„Abwechslungsreiche Ausstellung“ im Rethemer Burghof

Auch Collagen werden in der Ausstellung zu sehen sein.

Rethem - Die Besucher des Rethemer Burghofs dürfen sich freuen auf eine Kunstausstellung auf hohem Niveau: Vom 27. Mai bis zum 27. Juli stellt Silvia Uster ihre Werke in den hellen Räumlichkeiten des Burghofs aus, eingeladen wird zur Vernissage für Sonntag, 27. Mai, um 15 Uhr.

Silvia Uster, Jahrgang 1956, besuchte zahlreiche Seminare bei renommierten Künstlern in Bremen und Worpswede und konzentrierte sich auf die Schwerpunkte Öl- und Acrylmalerei, Zeichnen, Collagen und Keramik. Von 2009 bis 2017 studierte sie an der Hochschule für Künste Bremen „Gestaltende Kunst“ und beendete das Studium mit dem Abschlusszertifikat „Sehr gut“.

Die Bremerin hatte bereits zahlreiche erfolgreiche Einzel- und Gruppenausstellungen, darunter auch in der Bremischen Bürgerschaft, und möchte ihre Werke nun dem hiesigen Publikum zugänglich machen.

+ Silvia Usters Werke sind vielfältig, sowohl die Motive als auch die Technik betreffend.

Die Wucht von Wellen spürbar, die dreidimensionale Darstellung eines Kugelfisches bewundern, Neugierde und Fantasie beim Blick auf Blütendolden anregen – das und mehr können Betrachter ihrer Bilder. „Vielleicht reicht der Blick sogar zurück in die eigene Kindheit? Die Besucher dürfen in jedem Fall gespannt sein auf die sehr abwechslungsreiche Ausstellung, in der Acrylmalerei, Collagen und Mix-Technik im Vordergrund stehen werden“, schreibt der Burghof-Verein.

