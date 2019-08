Einführung des Rethemer Pastors Philipp Wollek

+ Bei der Einsegnung des neuen Rethemer Pastors Philipp Wollek in der St.-Marien-Kirche. Foto: Bätje

Rethem – Es war ein Abschied und ein Neuanfang in der Rethemer Kirche. Auf Wiedersehen sagten am Sonntag Pastor Hans Vespermann und sein Kollege Thorben Bernhard. Sie hatten die Kirchengemeinde Rethem seit Diedrich Petzold in den Ruhestand versetzt worden war, betreut und sich nach eigenen Worten wohl gefühlt. Bei den zahlreichen Gemeindemitgliedern war Wehmut zu spüren, vor allem als Diedrich Petzold zu Wort kam.