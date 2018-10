Rethem richtet Termin zur Abgabe von Straßenlaub ein

Rethem - Die Stadt Rethem sieht sich angesichts illegal entsorgter Blätter veranlasst, beim Bauhof einen speziellen Abgabetermin anzubieten. Das Abladen von Laub und Grünschnitt auf vermeintlich dafür geeigneten öffentlichen Flächen sei nicht erlaubt, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Schilder mit der Aufschrift „Das Abladen von Gartenabfällen, Schutt und sonstigen Abfällen ist verboten“ seien nicht zum Spaß aufgestellt worden.

Anfallendes Laub könne kompostiert, bei den Grüngut-Annahmestellen im Heidekreis oder über die Bio- und/oder Gartentonne entsorgt werden, heißt es weiter. Mehr im Internet unter www.ahk-heidekreis.de.

Wie schon von der Gemeinde Häuslingen (Infos unter www.haeuslingen.de) praktiziert, wird die Stadt Rethem in diesem Jahr kostenlos Laub von Straßenbäumen aus dem Stadtgebiet annehmen. Es kann am Freitag, 9. November, von 12.15 bis 16 Uhr, auf dem Bauhof Rethem, Am Galgenberg, kostenlos abgegeben werden. Sollten trotz des Angebotes weiterhin Gartenabfälle auf öffentlichen Grund entsorgt werden, werde die Verwaltung ordnungsrechtlich dagegen vorgehen, so die Mitteilung.

Die Samtgemeinde Rethem erinnert Grundstückseigentümer zudem aufgrund der herbstlichen Witterung an ihre Verpflichtung zur Gehweg- und Gossenreinigung. Im Herbst gehöre zur ordnungsgemäßen Reinigung vor allem die Beseitigung von Laub.

Die Eigentümer hätten insbesondere nasses Laub vom Gehweg zu entfernen, damit die Sturzgefahr für Fußgänger auf dem rutschigen Untergrund gebannt sei. „Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Laub von städtischen beziehungsweise gemeindlichen oder privaten Bäumen handelt. Die regelmäßige Gossenreinigung sorgt dafür, dass der Wasserfluss nicht verhindert wird und die Straßeneinläufe nicht verstopfen.“

In der Samtgemeinde Rethem sind die Rechte und Pflichten zur Straßenreinigung sowie zum Winterdienst in einer Satzung und Verordnung geregelt. Die Verpflichtung zur Straßenreinigung und zum Winterdienst innerhalb geschlossener Ortslagen sei grundsätzlich den angrenzenden Grundstückseigentümern übertragen worden, heißt es weiter.

Für die Erfüllung der Reinigungspflicht blieben diese auch dann gegenüber der Samtgemeinde verantwortlich, wenn per Mietvertrag eine Übertragung auf einen Mieter vorgenommen worden sei. Zur Straßenreinigung gehöre es unter anderem, die Gehwege, Radwege, Parkspuren, Gossen und Grünstreifen zu säubern. Nicht erfasst sei die Reinigung der Sinkkästen und Einlaufschächte. „Die Straßenreinigung muss mindestens einmal wöchentlich bis sonnabends, 17 Uhr, erfolgen.“

Tipps und Hinweise zur Straßenreinigung sind dem Merkblatt über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Samtgemeinde Rethem zu entnehmen. Es liegt im Rethemer Rathaus, Lange Straße 4, aus und ist im Internet unter www.rethem.de in der Rubrik Rathaus/Ortsrecht abrufbar.