Abdeckung von Asbestzementabfällen

Bad Fallingbostel - Für eine intensive Untersuchung eines stark belasteten Grundstückes auf dem ehemaligen Toschi-Gelände wird die Energie- und Gewerbepark Rethem/Aller (Egra) vom Heidekreis einen Zuschuss erhalten. Der Ausschuss für Bau, Natur, Umwelt und Landwirtschaft beschloss in seiner Sitzung am Donnerstag, der Gesellschaft für eine Machbarkeitsstudie durch ein hannoversches Spezialunternehmen 3 300 Euro zur Verfügung zu stellen.

„Erst nach dem Ergebnis dieser Studie werden wir über die Nutzung des Grundstückes entscheiden“, sagte Dieter Moll von der Egra-Geschäftsführung, der die Ideen des Unternehmens im zuständigen Ausschuss im Kreishaus Bad Fallingbostel vorstellte. Eventuell sei es möglich, auf diesem Gelände eine Fotovoltaik-Anlage zu errichten, schlug Moll vor. Die Ausschussmitglieder lobten das Engagement der Egra, die auch andere Projekte in der Stadt in Angriff genommen hat. „Wir wollen unseren jungen Mitbürgern die Arbeitsplätze sichern“, so Moll.

Wie berichtet, stellte die damalige Firma Toschi von 1960 bis 1989 in Rethem Asbestzementprodukte her. Das Betriebsgelände wurde nach dem Konkurs vielfach genutzt. Mit der Egra hat sich eine sinnvolle Nachnutzung etabliert. Lediglich ein Grundstück im Südosten blieb von jeglicher Nutzung ausgespart. Es ist herrenlos und aufgrund seiner illegalen Asbestzementabfälle bisher von keinem wirtschaftlichen Interesse und stellt eine Altlast dar.

Die Abfälle wurden unzureichend abgedeckt. Bereits 2009 musste auf Kosten der Unteren Abfallbehörde des Heidekreises eine Teilfläche abgedeckt werden. Weitere Maßnahmen durch Behörden des Heidekreises sind nicht auszuschließen. Mit Übernahme durch eine private Gesellschaft könnten diese Kosten vermieden werden.

Die Egra möchte die Asbestzementablagerungen mit einer ordnungsgemäßen Abdeckung dauerhaft sichern und die Freifläche beispielsweise für die Errichtung einer Fotovoltaik-Anlage nutzen. Moll schlägt vor, eine Bürgergesellschaft zu gründen. Für die rechtliche Absicherung ihres Vorhabens wird ein sogenannter Sanierungsplan eines Sachverständigen nach § 18 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) benötigt, der durch die Untere Bodenschutzbehörde für verbindlich erklärt werden soll.

An den Kosten für die Machbarkeitsstudie beteiligen sich auch die Stadt und die Samtgemeinde Rethem.

mü