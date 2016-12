1.500 Euro helfen weiter

Londy-Schule GOBS überreicht Spende

+ © Erika Wennhold Zusammen mit den Schülern überreichte Uta von Salzen (links) die stolze Summe von 1 500 Euro an die Leiterin des Hospizdienstes, Almuth Eckardt. Ganz links im Bild ist Schulleiterin Sandra Steinhoff-Schäfer zu sehen. © Erika Wennhold

Rethem - Von Erika Wennhold. Sie leisten wertvolle Arbeit, und dafür haben die Schüler der Londy-Schule GOBS Rethem gerne gebastelt: 34 ehrenamtliche Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes im Kirchenkreis Walsrode freuen sich zusammen mit ihrer Koordinatorin Almuth Eckardt über eine Spende in Höhe von 1.500 Euro, überreicht von Schülern, Lehrern und Eltern.

An zwei Projekttagen waren so schöne Dinge zusammengekommen wie liebevoll dekorierte Adventsgestecke, zauberhaft geschmückte Weihnachtsbäume im Miniformat, Fröbelsterne oder Krippen. Die wurden auf dem Schulbasar am Freitag vor dem ersten Advent verkauft. Aber nicht nur dieser Erlös, auch die Einnahmen der Cafeteria, in der selbstgebackener Kuchen vom Eltern- und Freundeskreis der Schule angeboten wurde, flossen in die Spendenkasse. Dennoch waren alle Beteiligten am Ende überrascht, dass eine derart große Summe zusammengekommen war, die am Montag an Almuth Eckart vom Hospizdienst überreicht wurde.

Den Basar mit den dazugehörigen Projekttagen hat Lehrerin Uta von Salzen vor 15 Jahren an der Schule eingeführt. Alle zwei Jahre wird überlegt, welches Material besorgt werden muss, um Dinge herzustellen, die das Interesse der Käufer wecken. Nicht ganz ohne Stolz berichtete Uta von Salzen, dass die Bastelarbeiten stets ein gewisses Niveau gehabt hätten und deshalb auch gerne gekauft wurden. Schulleiterin Sandra Steinhoff-Schäfer unterstützt das Engagement ihrer Kollegin und sprach von einer besonderen Atmosphäre in der Schule, die nicht zuletzt von der Schulband, die Adventslieder vortrug, und der kleinen Big-Band-Besetzung geschaffen wurde.

Eine Bereicherung für die Schule mit erfreulichen Folgen für den ambulanten Hospizdienst im Kirchenkreis Walsrode, der gerne zwei neue ehrenamtliche Mitarbeiter in Kursen für die anspruchsvolle Aufgabe vorbereiten möchte. Almuth Eckardt: „Wir kümmern uns um Familien mit ganz unterschiedlich schwerstkranken Kindern. Alle haben aber eines gemeinsam: Sie werden nicht mehr lange leben.“

Die Mitarbeiter kümmern sich um Geschwisterkinder oder das betroffene Kind selbst, um den Eltern ein paar freie Stunden zu verschaffen. Ohne darauf vorbereitet zu sein, gehe das nicht, erklärt Almut Eckardt. „Für die Kurse und die Fahrtkosten unserer Ehrenamtlichen sind wir auf Spenden angewiesen.“