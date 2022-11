Rehabilitation: Abends nach Hause

+ © HKK Dr. Achim Rogge (l.) und Bernd Schors unterschreiben den Kooperationsvertrag. © HKK

Eine Kooperation zwischen Vitadrom und Heidekreis-Klinikum ermöglicht ab dem nächsten Jahr eine Rehabilitation zum Beispiel nach einer Gelenkoperation, die von zu Hause aus erfolgen kann. Außerdem sollen am Standort Gesundheitszentrum in Walsrode auch Aus- und Fortbildungen für Mitarbeiter stattfinden.

Heidekreis – Mitte nächsten Jahres wird Bernd Schors, Geschäftsführer des Vitadrom, neben dem Standort Soltau auch in Walsrode seine „Gesundheitstore“ öffnen: im Gesundheitszentrum, Saarstraße 16. Dann sollen dort – in Kooperation mit dem Heidekreis-Klinikum – vor allem ambulante Rehabilitation angeboten werden.

Starten wird das „Ambulante Reha-Zentrum“ in Walsrode im Sommer 2023. Der Kooperationsvertrag wurde inzwischen unterschrieben. Bernd Schors, Inhaber des Gesundheitszentrums mit Fitnessbereich „Vitadrom“ in Soltau, und Dr. Achim Rogge, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums, sprechen in einer Pressemitteilung von einem „ersten gemeinsamen Schritt“.

Mit dem „Ambulanten Reha-Zentrum“ in Soltau, das es im Vitadrom seit 1996 gibt, hat Bernd Schors nach eigenen Angaben sehr gute Erfahrungen sammeln können. „Unsere Patientinnen und Patienten sagen immer wieder, wie angenehm sie es finden, nicht in einer stationären Reha-Einrichtung bleiben zu müssen, sondern jeden Abend nach Hause fahren zu können.“

+ Das Vitadrom in Soltau wird im kommenden Jahr auch in Walsrode vertreten sein. © Vitadrom

Diese Möglichkeit der ambulanten Reha bringen das Heidekreis-Klinikum und das Vitadrom jetzt gemeinsam nach Walsrode. HKK-Geschäftsführer Dr. Achim Rogge: „Dr. Özkir, unser Chefarzt der Orthopädie am Heidekreis-Klinikum, wird in Walsrode und in Soltau die ärztliche Leitung übernehmen. Somit werden unsere orthopädischen Patientinnen und Patienten optimal nach ihrer Behandlung, wie zum Beispiel Hüft- oder Knieoperationen oder Bandscheibenbehandlungen, weiter betreut.“

Auf über 1000 Quadratmetern wird es ein Aus- und Fortbildungszentrum geben

Bernd Schors ergänzt: „Unser Reha-Team, die Physio- und Ergotherapeuten stehen im ganz engen Austausch mit den Ärzten des HKK.“ Selbstverständlich werde das Vitadrom wie in Soltau auch in Walsrode andere medizinische Einzelbehandlungen auf Rezept anbieten. Außerdem plant Vitadrom-Chef Bernd Schors, in Walsrode auf der über 1000 Quadratmeter großen Fläche ein Aus- und Fortbildungszentrum für Physiotherapeuten zu etablieren. „Ich möchte hier für Physiotherapeuten zum Beispiel Osteopathie-Ausbildungen anbieten und außerdem andere Zusatzausbildungen wie die Krankengymnastik am Gerät.“

Momentan unterrichtet Bernd Schors, der von 2004 bis 2010 Chef-Physiotherapeut des Deutschen Leichtathletik Verbandes war. „Ich fände es schön, wenn wir hier im Heidekreis diese Fortbildungsmöglichkeiten für Physiotherapeuten anbieten könnten. Denn schließlich suchen wir alle bundesweit nach Nachwuchs.“

Erst aber werden die Räume im Gesundheitszentrum für das Vitadrom umgebaut. Dr. med. Achim Rogge: „Vor diesem Umbau steht der Umzug der Tagesklinik der Psychiatrie und Psychotherapie Walsrode direkt in unser Krankenhaus an. Hier haben die Umbauten einer Station bereits begonnen. Wir gehen davon aus, dass die Tagesklinik im Frühjahr kommenden Jahres ihre neuen Räumlichkeiten beziehen kann.“ Ein bisschen dauert es also noch, bis man auch in Walsrode eine ambulante Reha machen kann.

Bernd Schors: „Wir gehen davon aus, dass wir bis spätestens im Sommer nächsten Jahres unseren zweiten Standort in Walsrode eröffnen können.“