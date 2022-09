Rauschende Nachfeier

Bürgermeisterin Helma Spöring nimmt die Fackel in Empfang, neben ihr Ex-Bürgermeister Michael Lebid. © Müller, Klaus

Walsroder und Bomlitzer gehören schon länger zusammen. Sie haben fusioniert. Feiern konnten sie dieses Ereignis aber erst jetzt, ein Jahr später. Wieviel Einigkeit dahinter steckt, zeigte sich beim Stadtfest. So viele Besucher hat Walsrode lange nicht gesehen.

Walsrode – Was die Walsroder am Wochenende mit ihrem Stadtfest abzogen, war schon fast unglaublich: Zigtausende Menschen zog es in die Hermann-Löns-Stadt. Walsrode dröhnte schon am Freitag aus vielen Straßen und Gassen der City, als gleich drei Live-Bands aufspielten. „Mega ist das gewesen“, wird Stadtfestsprecher Klaus Bieker später sagen. Und dann der Superstart am Samstag, als sich Bürgermeisterin Helma Spöring gemeinsam mit dem ehemaligen Bomlitzer Rathauschef Michael Lebid mit einem Jahr Pandemie-Verzögerung verbrüderte. „Wir sind eins geworden,“ stellte Spöring im Bankenzelt des Stadtfestes fest und freute sich über den zustimmenden Beifall.

Das Festzelt quoll beinahe über, als über 30 Walsroder und Bomlitzer die gelungene Fusion zwischen beiden Kommunen mit ihrem gemeinsamen Lauf sichtbar machten. © Müller, Klaus

Es sind beeindruckende Eröffnungsminuten im heißen Zelt, ehe es das 50-Liter-Freibier-Fass gibt, das die Stadt spendiert hat. Bewegende Momente, als Helma Spöring Altbürgermeister Michael Lebid, mit dem sie in der Vorbereitung der Fusion intensiv zusammengearbeitet hat, in den Arm nahm. Als die Staffelläufer, die in Bomlitz an diesem Tag gestartet sind, vornweg mit dem Walsroder Timo Albeshausen, unter dem donnernden Beifall der Menschen aus nah und fern einliefen und als Michael Haacke, der große „Rauschebart“ aus Altenboitzen, tief-herzliche Grüße des Partnerstadt-Bürgermeisters aus Kovel überbrachte. Danach tanzten die Kinder von der benachbarten Tanzschule Einstudiertes vor und die VHS- Band machte Musik.

Auch das rege Treiben zwischen Buden und Zelten spiegelte die enorme Publikumsresonanz wider. © Müller

Es war viel los in der Stadt, unter anderem gab es eine Typisierungsaktion für einen jungen kranken Menschen. Der spontane Auftritt des Neu-Walsroders und Rodelweltmeisters Johannes Ludwig, der sich für eine olympiaverdächtige Aktion der Walsroder Lebenshilfe zur Verfügung stellt, beeindruckte und die vielen Musikgruppen wie die Walsroder Dudelsackspieler hatten großartige Auftritte, ebenso die Kirchboitzer Blasmusiker.

Bis in die tiefe Nacht hinein fühlten sich die Menschen hier offensichtlich sehr gut aufgehoben. Der Große Graben wurde zur Kultmeile in der Stadt.

Am Sonntag war es etwas ruhiger, aber es gab wieder viele Programmpunkte. „Die Stadt lebt,“ sagte Bürgermeisterin Spöring, die dabei ist, eine neue Partnerstadt in Frankreich zu finden. Erste Kontakte wurden an diesem Wochenende schon einmal aufgenommen.